طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من" القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد".

طقس اليوم

نوهت هيئة الأرصاد الجوية، عن اتجاه نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية، مشيرة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.



حذرت الهيئة الحذر أثناء القيادةمن التالي:

- عدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة

- عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية

- عدم الوقوف تحت الأشجار

أوضحت أن هناك استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة تغزر أحياناً.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن آخر مستجدات الحالة الجوية للطقس، تشير أنه اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، رصدت الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

وأوضحت أن هذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفتت الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.