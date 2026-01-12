رئيس الوزراء يختتم زيارته للصعيد بعد افتتاح محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار الأقصر عائدا إلى القاهرة عقب افتتاحه محطة اوبيليسك لطاقة الشمسية بجهد 500 ميجا وات بنجع حمادي من إجمالي 1000 ميجا للمشروع.

توقيع عدد من الاتفاقيات

وشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، يرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير ووزير البترول المهندس كريم بدوي ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض و المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال وعدد من القيادات والمسئولين.

