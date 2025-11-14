قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
عزة عاطف

نجحت نسخة معدلة من فولكس فاجن بيتل في كسر الصورة النمطية عن كونها إحدى أكثر السيارات لطفًا وعفوية، بعد حصولها على حزمة تعديلات مستوحاة من سيارات RUF الشهيرة، لتتحول إلى سيارة هجومية المظهر والأداء، تجمع بين القوة والندرة وروح التميز.

محرك تيربو معدل يمنح قوة غير متوقعة

اعتمدت فولكس فاجن في أساسها على محرك بيتل الأصلي سعة 1.8 لتر تيربو، إلا أنه خضع لتعديلات عميقة شملت ترقيات ميكانيكية وبرمجية رفعت أداءه بشكل ملحوظ. والنتيجة محرك أكثر استجابة وقوة، قادر على تقديم تجربة قيادة رياضية لا تشبه أبدًا ما اعتدنا عليه من البيتيل الكلاسيكية.

تطوير شامل لمنظومة التعليق والكبح

لم تقتصر التعديلات على المحرك فحسب، بل شملت أيضًا تحسينات جذرية في ديناميكية القيادة. 

فقد حصلت السيارة على قضبان Eibach المعروفة بفعاليتها في تقليل ميلان الهيكل، إضافة إلى نظام Coilovers من Vogtland يمنح ثباتًا أعلى وتحكمًا أدق. 

أما منظومة الكبح فقد أصبحت أكثر قوة بفضل مكابح Brembo التي توفر توقفًا حاسمًا حتى في أقسى الظروف.

من الداخل، تتزيّن السيارة بمقاعد Recaro الرياضية التي تمنح دعمًا جانبيًا ممتازًا للسائق والركاب أثناء القيادة الحماسية. 

وتأتي المقصورة بمزيج يجمع بين الطابع الكلاسيكي للبيتل واللمسات العدوانية المستوحاة من RUF، ما يعزز شخصية السيارة الجديدة.

خضعت هذه النسخة الخاصة لعملية تعديل شاملة خلال منتصف الألفينات، ومنذ ذلك الحين قطعت مسافة لا تتجاوز 57 ألف ميل فقط، ما يجعلها واحدة من النسخ الفريدة التي لا تزال محتفظة بحالتها الممتازة، سواء من ناحية الأداء أو المظهر.

تقدم هذه البيتل المعدّلة مثالًا حيًا على كيف يمكن لسيارة صغيرة وودودة أن تتحول إلى نموذج هجومي الطابع وقوي الشخصية عند إخضاعها لمدرسة تعديلية مثل RUF. 

إنها سيارة تمنح هالة من التميز لمحبي الكلاسيكيات التي لا تزال قادرة على إبهار الجميع بأدائها.

فولكس فاجن فولكس فاجن RUF سيارة فولكس فاجن الكهربائية سيارات كهربائية سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

صناعة السيارات

تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات

تجمعات مياه الأمطار

رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع جهود الشركات التابعة في التعامل مع تجمعات الأمطار بالمحافظات

مباحثات مع وفد البنك الدولي

مباحثات مع وفد البنك الدولي في مختلف مجالات البترول والتعدين

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد