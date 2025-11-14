شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

نجحت نسخة معدلة من فولكس فاجن بيتل في كسر الصورة النمطية عن كونها إحدى أكثر السيارات لطفًا وعفوية، بعد حصولها على حزمة تعديلات مستوحاة من سيارات RUF الشهيرة، لتتحول إلى سيارة هجومية المظهر والأداء، تجمع بين القوة والندرة وروح التميز.

محرك تيربو معدل يمنح قوة غير متوقعة

اعتمدت فولكس فاجن في أساسها على محرك بيتل الأصلي سعة 1.8 لتر تيربو، إلا أنه خضع لتعديلات عميقة شملت ترقيات ميكانيكية وبرمجية رفعت أداءه بشكل ملحوظ. والنتيجة محرك أكثر استجابة وقوة، قادر على تقديم تجربة قيادة رياضية لا تشبه أبدًا ما اعتدنا عليه من البيتيل الكلاسيكية.

تطوير شامل لمنظومة التعليق والكبح

لم تقتصر التعديلات على المحرك فحسب، بل شملت أيضًا تحسينات جذرية في ديناميكية القيادة.

فقد حصلت السيارة على قضبان Eibach المعروفة بفعاليتها في تقليل ميلان الهيكل، إضافة إلى نظام Coilovers من Vogtland يمنح ثباتًا أعلى وتحكمًا أدق.

أما منظومة الكبح فقد أصبحت أكثر قوة بفضل مكابح Brembo التي توفر توقفًا حاسمًا حتى في أقسى الظروف.

من الداخل، تتزيّن السيارة بمقاعد Recaro الرياضية التي تمنح دعمًا جانبيًا ممتازًا للسائق والركاب أثناء القيادة الحماسية.

وتأتي المقصورة بمزيج يجمع بين الطابع الكلاسيكي للبيتل واللمسات العدوانية المستوحاة من RUF، ما يعزز شخصية السيارة الجديدة.

خضعت هذه النسخة الخاصة لعملية تعديل شاملة خلال منتصف الألفينات، ومنذ ذلك الحين قطعت مسافة لا تتجاوز 57 ألف ميل فقط، ما يجعلها واحدة من النسخ الفريدة التي لا تزال محتفظة بحالتها الممتازة، سواء من ناحية الأداء أو المظهر.

تقدم هذه البيتل المعدّلة مثالًا حيًا على كيف يمكن لسيارة صغيرة وودودة أن تتحول إلى نموذج هجومي الطابع وقوي الشخصية عند إخضاعها لمدرسة تعديلية مثل RUF.

إنها سيارة تمنح هالة من التميز لمحبي الكلاسيكيات التي لا تزال قادرة على إبهار الجميع بأدائها.