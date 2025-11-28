إيقاف 4 لاعبين.. قرارات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عقوبات مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الهلال السوداني علي نظيره فريق مولودية الجزائر التي أقيمت في رواندا في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

جاءت عقوبات لجنة الانضباط بالكاف علي النحو التالي:

إيقاف البوروندي " جان كلود " لاعب الهلال السوداني 3 مباريات.

إيقاف الجزائري " وليد شرشاري " محلل أداء الهلال، وذلك بعد اشتباكه مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق المولودية.

إيقاف مسؤول مولودية الجزائر " محمد خزروني " لأربع مباريات، منها اثنتان نافذتان، إضافة لتغريمه بمبلغ 15 ألف دولار.

إيقاف لاعب مولودية الجزائر " عبد القادر منزلة " مباراتين.

تغريم الفريقين بقيمة تتراوح من 20 إلى 50 ألف دولار أمريكي، نتيجة حالة الاشتباك والفوضى التي سيطرت على لاعبي الفريقين.