نهائي القرن الإفريقي.. ذكري تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك

تحل اليوم الذكرى الخامسه علي تتويج الاهلي بدوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه فى نهائى القرن بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 بالمباراة النهائية التى أقيمت باستاد القاهرة وتأهل الاهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

واجه الأهلى نظيره الزمالك يوم 27 نوفمبر عام 2020 بنهائى دورى الأبطال حيث أنها كانت المره الاولي التي يقام النهائي الافريقي بين قطبي الكرة المصرية حيث قاد الأهلى فى اللقاء بيتسو موسيمانى، بينما قاد الزمالك جيمى باتشيكو.

أحرز الهدف الأول للأهلى عمرو السولية، ليتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا، للزمالك حتي حسم محمد مجدى أفشة المباراة بتسديدة صاروخية فى الدقيقة 85 من أحداث المباراة.

وتوج الأهلي باللقب الأفريقي بعد غياب 7 سنوات عن المنصة الأفريقية.