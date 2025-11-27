قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اكتمال النصاب القانوني .. بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطني
دوري أبطال إفريقيا.. مفاجآت بتشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي
مرصد الأزهر يحذر: السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي تهدف لطمس الهوية الإسلامية
منظمات حقوقية دولية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لم تتوقف
نهائي القرن الإفريقي.. ذكري تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك
شرم الشيخ تتألق عالميًا.. احتفالية «زامنا» تدخل أجندة الفعاليات الدولية خلال الشتاء
هشام نصر يمثل نادي الزمالك في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الهلال الأحمر يدفع بـ 260 ألف سلة غذائية و 50 ألف بطانية إلى غزة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
إغلاق 17 منشأة مُخالفة وفحص 154 مركزًا طبيًا في البحيرة لضمان المعايير الصحية
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. صور
مدبولي: 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين البنية التحتية والخدمات
رياضة

إمام عاشور يجدد طلب تعديل راتبه أو مناقشة عروض رحيله في نهاية الموسم

إمام عاشور
إمام عاشور
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تجدد طلب نجم الأهلي إمام عاشور لتعديل راتبه أو مناقشة عروض رحيله.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خاص.. إمام عاشور يجدد طلب تعديل راتبه أو مناقشة عروض رحيله في نهاية الموسم”.


ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في إطار منافسات دور الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر النادي الأهلي  مجموعته برصيد 3 نقاط.


موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجيش الملكي 
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية المشفرة.

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

القبض على لص سرق أسلاك كهرباء من عامود إنارة ببورسعيد

المحكمة العليا بشنغهاي تبحث تعزيز التعاون القضائي مع مجلس الدولة

بضاعة بـ105 مليون جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

