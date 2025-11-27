كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تجدد طلب نجم الأهلي إمام عاشور لتعديل راتبه أو مناقشة عروض رحيله.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خاص.. إمام عاشور يجدد طلب تعديل راتبه أو مناقشة عروض رحيله في نهاية الموسم”.



ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في إطار منافسات دور الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر النادي الأهلي مجموعته برصيد 3 نقاط.



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجيش الملكي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية المشفرة.