محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة بمدينة الرباط؛ استعدادا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض المدير الفني خلال المحاضرة لقطات من مباريات فريق الجيش الملكي؛ يشرح من خلالها أسلوب اللعب والخطة التي يعتمد عليها الفريق المنافس.

ويختتم الفريق تدريباته في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب».