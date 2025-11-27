قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجراء جديد من بيراميدز تجاه رمضان صبحي بعد إيقافه بأزمة المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يسري غازي

يصدر اليوم الخميس نادي بيراميدز بيانا رسميا لتوضيح موقفه من استمرار رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي فى صفوفه من عدمه بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية كاس بإيقافه 4 سنوات.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية كاس قرارا بشأن قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حيث وجهت له تهمة التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم قرارها بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به.

يأتى ذلك بعد أزمة رمضان صبحي في قضية التزوير التي لاحقته بسبب امتحانه في احد المعاهد الدراسية .

وفى نفس السياق نفي مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أنباء فسخ التعاقد مع رمضان صبحي على خلفية قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف لاعب الفريق السماوي 4 سنوات.
 

قرار نهائي بقضية المنشطات 
في 31 مارس عام 2024 أكد اتحاد الكرة إيجابية عينة اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز بعد فحص المنشطات.

وتلقي اتحاد الكرة يوم 31 مارس 2024 خطابا رسميا من منظمة المنشطات بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

في يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته. 

يوم 17 يوليو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

يوم 22 يوليو 2024.. عاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات.

يوم 26 نوفمبر 2025.. قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بشكل رسمي ونهائي.

رمضان صبحي قضية المنشطات بيراميدز فسخ عقد رمضان صبحي المحكمة الرياضية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون

محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بتروجاس.. تعظيم الموارد الذاتية ودفع عجلة الاستثمار وخدمة الأهالي

فيروس الإنفلونزا

هل متحور جديد سبب موجة البرد الحالية؟.. خبراء المناعة يكشفون الحقيقة

صورة أرشيفية

مصر تستعيد 17 قطعة فرعونية نادرة من أستراليا.. نجاح دبلوماسي وفصل جديد في حماية التراث المصري

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد