قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات
بث مباشر.. مجلس النواب يعقد جلسته الافتتاحية لأداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
9 أطنان دقيق .. حملات مكبرة على المخابز التموينية بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026 : عبّر عن حبك بوضوح

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 12 يناير 2026

عالج كل مشكلة في حياتك الشخصية، وستجد فرصاً عديدة لإثبات نفسك في مسيرتك المهنية، ستكون أمورك المالية جيدة، وصحتك سليمة..

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

ركّز على المهام الرئيسية وأنهِ مشروعًا واحدًا قبل البدء بآخر. سيُسهّل التواصل الهادئ مع الزملاء التعاون ويُتيح المجال لأفكار مفيدة، إذا طلبت المساعدة، سيستجيب الآخرون بلطف.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

قد تنشأ بعض المشاكل بسبب الأنانية، لذا كن حذرًا في التعامل معها، عبّر عن حبك بوضوح، وخصص وقتًا لشريكك، يمكنك اختيار يوم لإحياء علاقة حب قديمة. أما من يعيشون علاقة حب عن بُعد، فعليهم التواصل هاتفيًا.

برج الميزان اليوم صحيًا

قد تشكو بعض النساء من التهابات الجيوب الأنفية، بينما قد تُسبب مشاكل الفم إزعاجًا للأطفال.تناول طعامًا صحيًا وتجنب الأطعمة الدهنية والمُشبعة بالزيوت يجب على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم توخي الحذر.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

سيتوقع منك رؤساؤك تقديم أفضل النتائج وسيوكلون إليك مهامًا جديدة. سيحظى رجال الأعمال بفرصة التعرف على شركاء جدد سيساعدونهم في التوسع مستقبلًا، وسينجح الطلاب أيضًا في الالتحاق بالدراسات العليا.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

توثيق زواج المصري بأجنبية

10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

محمد صلاح

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن مباراة مصر والسنغال

الاهلي

شوبير: انفراجة كبيرة .. انتهاء أزمة السيولة المالية في الأهلي

منتخب مصر

6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة

بالصور

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد