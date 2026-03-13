قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نور إيهاب عن أداء ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: مش طبيعية

حكايه نرجس
حكايه نرجس
ميرنا محمود

أشادت الفنانه نور إيهاب بأداء ريهام عبد الغفور من مسلسل حكايه نرجس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت نور إيهاب صورة للنجمه ريهام عبدالغفور من كواليس حكاية نرجس و علقت كاتبة:اية الحلاوة دي،نرجس مش طبيعية.

وأذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، حيث تنجح نرجس في خداع زوجها للمرة الثانية وتوهمه بانه مصاب بعقم، ويحاول عوني ارضاء لها ان يخطف طفل من دار ايتام، قبل ان يتم الامساك به وضربه.  

وفي نهاية  تكتشف شقيقة نرجس كذب حملها.  

أبطال مسلسل حكاية نرجس:


يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،  ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر  منصتي شاهد و  watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.

الفنانه نور إيهاب ريهام عبد الغفور مسلسل حكايه نرجس مسلسلات رمضان

بشرى
مايان السيد
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء
