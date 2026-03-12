ريهام عبد الغفور: لم أقلق من عرض «حكاية نرجس» في النصف الثاني من رمضان

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أن عرض مسلسلها في النصف الثاني من شهر رمضان لم يقلقها.



وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: إن الأمر حاليًا لم يعد مقلقًا؛ فقبل ذلك كان عدد الأعمال التي تتكون من 30 حلقة كبيرًا، لذلك كان من الممكن أن يرتبط المشاهد بها. أما حاليًا فهناك أعمال عديدة تتكون من 15 حلقة، وعندما ينتهي عرضها تكون هناك مساحة للمشاهد لمتابعة أعمال جديدة.



أبطال مسلسل “حكاية نرجس”



يشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من: حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم “حكاية نرجس” توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نرجس التي تعاني، هي وزوجها، من عدم الإنجاب، ويلقي العمل الضوء على كيفية تعامل المجتمع مع المرأة التي تُحرم من الأمومة.



ويُعرض مسلسل حكاية نرجس عبر منصتي Shahid وWatch It، إضافة إلى قنوات DMC Drama وDMC، كما يُعرض لمدة 45 دقيقة على قناة Al Hayah TV، بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة ART



