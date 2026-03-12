قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: لم أقلق من عرض «حكاية نرجس» في النصف الثاني من رمضان

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد البهى

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور أن عرض مسلسلها في النصف الثاني من شهر رمضان لم يقلقها.


وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: إن الأمر حاليًا لم يعد مقلقًا؛ فقبل ذلك كان عدد الأعمال التي تتكون من 30 حلقة كبيرًا، لذلك كان من الممكن أن يرتبط المشاهد بها. أما حاليًا فهناك أعمال عديدة تتكون من 15 حلقة، وعندما ينتهي عرضها تكون هناك مساحة للمشاهد لمتابعة أعمال جديدة.


أبطال مسلسل “حكاية نرجس”


يشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من: حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.
المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.
وتقدم “حكاية نرجس” توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية نرجس التي تعاني، هي وزوجها، من عدم الإنجاب، ويلقي العمل الضوء على كيفية تعامل المجتمع مع المرأة التي تُحرم من الأمومة.


ويُعرض مسلسل حكاية نرجس عبر منصتي Shahid وWatch It، إضافة إلى قنوات DMC Drama وDMC، كما يُعرض لمدة 45 دقيقة على قناة Al Hayah TV، بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة ART


 

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايناس عبد الله

موعد عزاء زوج الفنانة إيناس عبد الله

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: أشعر بالخوف قبل عرض أي عمل لي

مراد مكرم

مراد مكرم يطرح تساؤلا بعد زيادة أسعار البنزين

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

