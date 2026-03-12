قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
وزير الصناعة عقب جولة بالعبور: الوزارة تدرس اعتماد آليات لتسهيل التصدير
المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات
معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج
الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. إجازة عيد الفطر 2026 بالحكومة والقطاع الخاص
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
إيتو يوجه رسالة شكر لـ الخليفي عقب إهدائه قميص.. لهذا السبب
مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية
الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد
اقتصاد

الدولار يقفز في منتصف تعاملات اليوم ويقترب من ال 53 جنيهًا في عدة بنوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 مارس 2026 ارتفاعًا مفاجئًا أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات، حيث تمكن الدولار من كسر حاجز 52 جنيهًا في معظم البنوك، مسجلاً زيادة تتراوح بين 46 و60 قرشًا للشراء والبيع مقارنة ببداية تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الدولار في منتصف التعاملات اليوم كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 52.41 جنيه للشراء، و52.51 جنيه للبيع، بزيادة نحو 49 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك القاهرة: 52.42 جنيه للشراء، و52.52 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس (SCB): 52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.
  • بنك HSBC: 52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.
  • بنك فيصل الإسلامي (Faisal): 52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

ويعكس هذا الارتفاع المفاجئ تحرك الدولار بشكل ملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم، في ظل ترقب الأسواق المالية لمزيد من التحركات في سعر العملة الأمريكية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات العرض والطلب في السوق المحلي.

الدولار اليوم سعر الدولار اليوم ارتفاع الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري

