الدولار يقفز في منتصف تعاملات اليوم ويقترب من ال 53 جنيهًا في عدة بنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 مارس 2026 ارتفاعًا مفاجئًا أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات، حيث تمكن الدولار من كسر حاجز 52 جنيهًا في معظم البنوك، مسجلاً زيادة تتراوح بين 46 و60 قرشًا للشراء والبيع مقارنة ببداية تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الدولار في منتصف التعاملات اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.41 جنيه للشراء، و52.51 جنيه للبيع، بزيادة نحو 49 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.42 جنيه للشراء، و52.52 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس (SCB): 52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

بنك فيصل الإسلامي (Faisal): 52.43 جنيه للشراء، و52.53 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

ويعكس هذا الارتفاع المفاجئ تحرك الدولار بشكل ملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم، في ظل ترقب الأسواق المالية لمزيد من التحركات في سعر العملة الأمريكية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات العرض والطلب في السوق المحلي.