الدولار يقترب من 52 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس.. وهذا أعلى سعر للدولار بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الخميس 12 مارس 2026 داخل البنوك المصرية، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله في ختام تعاملات أمس، ليواصل التحرك بالقرب من مستوى ال 52 جنيهًا، وسط ترقب في سوق الصرف لاحتمالات تسجيل زيادات جديدة خلال منتصف تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق لتحركات العملة الأمريكية، خاصة مع اقتراب الدولار من كسر حاجز ال 52 جنيهًا في بعض البنوك.



ووفقاً لآخر تحديث في البنوك اليوم جاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 51.93 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.00 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، ليكسر بذلك حاجز 52 جنيهًا في بعض التعاملات.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.



ويترقب المتعاملون في سوق الصرف خلال الساعات المقبلة تحركات جديدة لسعر الدولار، خاصة مع توقعات بإمكانية تسجيل ارتفاعات إضافية خلال منتصف تعاملات اليوم، في ظل استمرار الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المصرفي.



