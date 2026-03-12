سعر الدولار في البنوك اليوم 12-3-2026

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية مع مستهل تعاملات الخميس الموافق 12-3-2026.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لدرجات مستقرة في معظم البنوك العامة والخاصة والبالغ عددها نحو 36 بنكًا.

تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026 تراجع الدولار واليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو51.9 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، المصري لتنمية الصادرات ".

الدولا في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التعمي روالاسكان، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،الأهلي الكويتي، HSBC".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.96 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس و بيت التموي الكويتي، سايب.

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك نكست.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.02 جنيه للشراء و 52.12 جنيه للبيع في ميد بنك.