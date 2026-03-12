قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 12-3-2026

محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الخميس الموافق 12-3-2026.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية مع مستهل تعاملات

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لدرجات مستقرة في معظم البنوك العامة والخاصة والبالغ عددها نحو 36 بنكًا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو51.9 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، المصري لتنمية الصادرات ".

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024

الدولا في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، التعمي روالاسكان، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،الأهلي الكويتي، HSBC".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.96 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس و بيت التموي الكويتي، سايب.

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و بنك نكست.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.02 جنيه للشراء و 52.12 جنيه للبيع في ميد بنك.

ارتفاع طلبات أذون الخزانة

رفع البنك المركزي المصري  حجم مستهدفات بيع أذون خزانة في مزاد من المقرر طرحه صباح الأحد  بمقدار 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي بيع أجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي .

وتضمن بيع أذون الخزانة من أجلي 91 يوما بقينة 25 مليار جنيه و 50 مليار جنيه في أجل 273 يومًا.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 195 مليار جنيه، بتراجع مقداره 15 مليارا عن الأسبوع الماضي.

