بث حفل توزيع جوائز الأوسكار على MBC.. تفاصيل

تنقل قناة النيل الثقافية بث حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين، تزامناً مع قناتَي MBC1 وMBC2.

وتُبث وقائع الحفل على قناة الثقافية وMBC2 يوم الأحد 15 مارس ابتداءً من منتصف الليل.



ويقام الحفل الذي تنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في مسرح Dolby في Ovation Hollywood، لتكريم أفضل الأفلام للعام الماضي 2025 والاحتفاء بها، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات في فئات تشمل التمثيل والموسيقى التصويرية والإنتاج والإخراج.



ويقدِّم الحفل للمرة الثانية على التوالي النجم التلفزيوني والكاتب والمنتج والممثل الكوميدي كونان أوبراين الحائز على جائزة إيمي.

عربياً، يشارك فيلم "صوت هند رجب"، من إخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي شاركت في إنتاجه "استوديوهات MBC"، في فئة الأفلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم روائي دولي International Feature Film، وذلك إلى جانب أربعة أفلام مرشحة للجائزة نفسها وهي: The secret Agent من البرازيل، و It Was Just an Accident من فرنسا، و Sentimental Valueمن النروج، وSirāt من اسبانيا.

يتيح بث الحفل في نسخته الثامن والتسعين للجمهور الاستمتاع من منازلهم بتجربة مشاهدة فريدة تجمع بين التألق والسحر والنجومية، والاحتفاء بأفضل الأعمال على الهواء مباشرة في واحدة من أكثر الليالي تميزاً في عالم صناعة السينما العالمية.