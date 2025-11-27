قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لست وحدك| نجوم الكرة يساندون رمضان صبحي بعد أزمة الحبس والإيقاف

رمضان صبحي
رمضان صبحي
يسري غازي

أعرب نجوم كرة القدم عن دعمهم اللامحدود لزميلهم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد الأزمة الأخيرة فى قضية المنشطات إضافة إلي أزمة التزوير في أوراق رسمية.

فى خلال 48 ساعة تلقي رمضان صبحي ضربات متتالية حيث تم حبسه لحين النطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم فى قضية تزوير بأوراق رسمية.

وتلاها صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية كاس بإيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز 4 سنوات في قضية المنشطات الشهيرة.
 

عمرو السولية 
وجه عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي سابقا، رسالة للاعب رمضان صبحى بعد إيقافه 4 سنوات وكتب عبر “إنستجرام”: “ربنا يفك كربك يا حبيبي”.
 

كريم الدبيس 
أعلن كريم الدبيس، ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا دعمه الكامل لـ رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات.

وكتب كريم الدبيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «ربنا يقويك في محنتك إن شاء الله، وشدّة وتزول».
 

مصطفي شوبير
وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي الدعم للاعب رمضان صبحي بعد أزمته الاخيرة.

وكتب شوبير عبر ستوري حسابه على انستجرام: “شدة وتزول وترجع بيتك واولادك في اقرب وقت ان شاء الله ”.
 

تريزيجيه
عبر نجم الأهلي محمود حسن تريزيجية، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

وكتب تريزيجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :ربنا يقويك و يكتب لك الفرج قريبا إن شاء الله.
 

دودو الجباس 
عبر لاعب بيراميدز دودو الجباس، عن دعمه الكامل لزميله بالفريق رمضان صبحي ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

وكتب دودو الجباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :

:كلنا بنغلط، وكل واحد فينا مرّ بوقت ضعف محدش كان شايفه. علشان كده لازم نفكر أكثر في دعم بعض بدل ما نزود الحمل. الوقفة وقت الشدة مش محتاجة انتماء ولا ألوان".

وتابع قائلاً:" رمضان صبحي راجل جدع وبني آدم جميل و محترم، وكل اللي يعرفه عن قرب عارف قد إيه هو طيب وخير و محبوب من كل اللي حواليه

وأضاف قائلاً:" رمضان من أهم اللعيبه اللي جت مصر في السنين اللي فاتت، واللي زي ده يستاهل من كل الناس دعم وسند في الوقت الصعب اللي بيعدي عليه ،إحنا واثقين إن القضاء المصري قضاء محترم ونزيه، وهيشوف الصورة كاملة ويتعامل مع الموضوع بكل عدل وحكمة زي ما اتعودنا دايماً".

واختتم قائلاً:"اللهم اجعل هذا البلاء له كفارة ورفعا للدرجات، وارزقه الخير في حياته ومسيرته، وفرج عنه كل هم وغم".
 

إمام عاشور 
عبر نجم الأهلي إمام عاشور، عن دعم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

ونشر إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: "ربنا معاك و يقومك في محنتك، شده و تزول أن شاء الله.
 

كهربا
عبر نجم الأهلي السابق محمود عبد المنعم كهربا، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات.

ونشر محمود كهربا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لرمضان، وعلق كاتبا: “ربنا يفك كربك، ويهونها عليك يا صاحبي”.

وأضاف: “أتمنى أن نفكر في الصعوبات التي يمر بها كل شخص في حياته، وأن نعرف أن كل إنسان معرض للخطأ، ويا ريت لما نشوف حد في موقف صعب ندعي له، لأن كل واحد فينا أكيد مر بمواقف صعبة، وأكيد كلنا في أوقات غلطنا فيها وبنتعلم، فياريت بلاش تجريح، كلنا معرضون للخطأ، وأكيد المزايدة على الشخص في وقت ضعفه مش وقتها، راعوا ولو للحظة نفسية الإنسان”.
 

أحمد شوبير
وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة دعم لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :موقف صعب جدا قلوبنا معاه .
 

مصطفي محمد
عبر مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي ، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

ونشر مصطفي محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: ربنا معاك ويخرجك من المحنة دى على خير".
 

كريم حافظ
وجه كريم حافظ، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسائل مؤثرة بشأن رمضان صبحي، زميله في الفريق، بعد الأزمة التي يمر بها حاليًا.

وكتب كريم حافظ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلنا بنغلط.. وكل واحد فينا مرّ بوقت ضعف محدش كان شايفه، علشان كده لازم نفكّر أكتر في دعم بعض بدل ما نزود الحمل».

وأضاف: «الوقفة وقت الشدة مش محتاجة انتماء ولا ألوان.. رمضان صبحي، راجل جدع وبني آدم جميل و محترم، وكل اللي يعرفه عن قرب عارف قد إيه هو طيب وخير و محبوب من كل اللي حواليه».

وتابع: «رمضان، من أهم اللعيبه اللي جت مصر في السنين اللي فاتت. واللي زي ده يستاهل منّ كل الناس دعم وسند في الوقت الصعب اللي بيعدي عليه» .

وواصل: «إحنا واثقين إن القضاء المصري قضاء محترم ونزيه، وهيشوف الصورة كاملة ويتعامل مع الموضوع بكل عدل وحكمة زي ما اتعودنا دايمًا».

وأتم: «اللهم اجعل هذا البلاء له كفارة ورفعًا للدرجات، وارزقه الخير في حياته ومسيرته، وفرّج عنه كل هم وغم»
 

محمد هاني 
عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن دعمه للاعب بيراميدز رمضان صبحي، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .

ونشر هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: "ربنا معاك ويقويك في محنتك، شدة وتزول إن شاء الله."

رمضان صبحي الاهلي الزمالك بيراميدز المحكمة الرياضية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

التأمين الصحي الشامل : اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية

وزير الزراعة

الزراعة: إنشاء أطلس للنخيل وتكويد التمور ومراكز لتدريب النخالين ومعمل المتبقيات في أسوان

التمور

الزراعة: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور.. وتمتلك أكثر من 24 مليون نخلة

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد