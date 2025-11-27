لست وحدك| نجوم الكرة يساندون رمضان صبحي بعد أزمة الحبس والإيقاف

أعرب نجوم كرة القدم عن دعمهم اللامحدود لزميلهم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد الأزمة الأخيرة فى قضية المنشطات إضافة إلي أزمة التزوير في أوراق رسمية.



فى خلال 48 ساعة تلقي رمضان صبحي ضربات متتالية حيث تم حبسه لحين النطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم فى قضية تزوير بأوراق رسمية.



وتلاها صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية كاس بإيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز 4 سنوات في قضية المنشطات الشهيرة.



عمرو السولية

وجه عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي سابقا، رسالة للاعب رمضان صبحى بعد إيقافه 4 سنوات وكتب عبر “إنستجرام”: “ربنا يفك كربك يا حبيبي”.



كريم الدبيس

أعلن كريم الدبيس، ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا دعمه الكامل لـ رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات.



وكتب كريم الدبيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «ربنا يقويك في محنتك إن شاء الله، وشدّة وتزول».



مصطفي شوبير

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي الدعم للاعب رمضان صبحي بعد أزمته الاخيرة.



وكتب شوبير عبر ستوري حسابه على انستجرام: “شدة وتزول وترجع بيتك واولادك في اقرب وقت ان شاء الله ”.



تريزيجيه

عبر نجم الأهلي محمود حسن تريزيجية، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .



وكتب تريزيجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :ربنا يقويك و يكتب لك الفرج قريبا إن شاء الله.



دودو الجباس

عبر لاعب بيراميدز دودو الجباس، عن دعمه الكامل لزميله بالفريق رمضان صبحي ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .



وكتب دودو الجباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» :



:كلنا بنغلط، وكل واحد فينا مرّ بوقت ضعف محدش كان شايفه. علشان كده لازم نفكر أكثر في دعم بعض بدل ما نزود الحمل. الوقفة وقت الشدة مش محتاجة انتماء ولا ألوان".



وتابع قائلاً:" رمضان صبحي راجل جدع وبني آدم جميل و محترم، وكل اللي يعرفه عن قرب عارف قد إيه هو طيب وخير و محبوب من كل اللي حواليه



وأضاف قائلاً:" رمضان من أهم اللعيبه اللي جت مصر في السنين اللي فاتت، واللي زي ده يستاهل من كل الناس دعم وسند في الوقت الصعب اللي بيعدي عليه ،إحنا واثقين إن القضاء المصري قضاء محترم ونزيه، وهيشوف الصورة كاملة ويتعامل مع الموضوع بكل عدل وحكمة زي ما اتعودنا دايماً".



واختتم قائلاً:"اللهم اجعل هذا البلاء له كفارة ورفعا للدرجات، وارزقه الخير في حياته ومسيرته، وفرج عنه كل هم وغم".



إمام عاشور

عبر نجم الأهلي إمام عاشور، عن دعم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .



ونشر إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: "ربنا معاك و يقومك في محنتك، شده و تزول أن شاء الله.



كهربا

عبر نجم الأهلي السابق محمود عبد المنعم كهربا، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات.



ونشر محمود كهربا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لرمضان، وعلق كاتبا: “ربنا يفك كربك، ويهونها عليك يا صاحبي”.



وأضاف: “أتمنى أن نفكر في الصعوبات التي يمر بها كل شخص في حياته، وأن نعرف أن كل إنسان معرض للخطأ، ويا ريت لما نشوف حد في موقف صعب ندعي له، لأن كل واحد فينا أكيد مر بمواقف صعبة، وأكيد كلنا في أوقات غلطنا فيها وبنتعلم، فياريت بلاش تجريح، كلنا معرضون للخطأ، وأكيد المزايدة على الشخص في وقت ضعفه مش وقتها، راعوا ولو للحظة نفسية الإنسان”.



أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة دعم لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .



وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :موقف صعب جدا قلوبنا معاه .



مصطفي محمد

عبر مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي ، عن دعمه الكامل لرمضان صبحي لاعب بيراميدز ، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .



ونشر مصطفي محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: ربنا معاك ويخرجك من المحنة دى على خير".



كريم حافظ

وجه كريم حافظ، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسائل مؤثرة بشأن رمضان صبحي، زميله في الفريق، بعد الأزمة التي يمر بها حاليًا.



وكتب كريم حافظ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلنا بنغلط.. وكل واحد فينا مرّ بوقت ضعف محدش كان شايفه، علشان كده لازم نفكّر أكتر في دعم بعض بدل ما نزود الحمل».



وأضاف: «الوقفة وقت الشدة مش محتاجة انتماء ولا ألوان.. رمضان صبحي، راجل جدع وبني آدم جميل و محترم، وكل اللي يعرفه عن قرب عارف قد إيه هو طيب وخير و محبوب من كل اللي حواليه».



وتابع: «رمضان، من أهم اللعيبه اللي جت مصر في السنين اللي فاتت. واللي زي ده يستاهل منّ كل الناس دعم وسند في الوقت الصعب اللي بيعدي عليه» .



وواصل: «إحنا واثقين إن القضاء المصري قضاء محترم ونزيه، وهيشوف الصورة كاملة ويتعامل مع الموضوع بكل عدل وحكمة زي ما اتعودنا دايمًا».



وأتم: «اللهم اجعل هذا البلاء له كفارة ورفعًا للدرجات، وارزقه الخير في حياته ومسيرته، وفرّج عنه كل هم وغم»



محمد هاني

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن دعمه للاعب بيراميدز رمضان صبحي، عقب إيقافه لمدة أربع سنوات في قضية المنشطات .



ونشر هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لرمضان، وعلق كاتبا: "ربنا معاك ويقويك في محنتك، شدة وتزول إن شاء الله."