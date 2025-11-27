قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع حتى 4ديسمبر
بعد قرار الإيقاف.. كريم الدبيس يُوجّه رسالة دعم مؤثرة لرمضان صبحي: «شدة وتزول»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ربنا يفك كربك.. السولية يدعم رمضان صبحي بعد إيقافه 4 سنوات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
سارة عبد الله

وجه عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي سابقا، رسالة للاعب رمضان صبحى بعد إيقافه 4 سنوات.

وكتب السولية عبر "إنستجرام": "ربنا يفك كربك يا حبيبي".

السولية على إنستجرام 

تصريحات محامي رمضان صبحي زهران بعد إيقافه 4 سنوات

وكشف هاني زهران،  محامي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، عن الخطوات القانونية التي سيقوم بها اللاعب بعد صدور قرار عن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإيقافه لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.

وقال زهران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، إن فريق الدفاع يقوم حاليًا بدراسة العقوبة تمهيدًا للطعن على القرار في أقرب وقت، مشيرًا إلى وجود "بعض الثغرات" في ملف القضية سيتم العمل عليها، من بينها شبهة التلاعب في العينة التي خضع لها اللاعب.

وبخصوص قضية التزوير المتداولة، أكد محامي اللاعب أنه غير مطلع على أي تفاصيل تخص هذا الملف، ولا يمتلك معلومات حولها لأن القضية ليست من اختصاصه.

ونفى "زهران" وجود أي بند في عقد اللاعب مع نادي بيراميدز يسمح بفسخ التعاقد في حالة ثبوت تعاطيه للمنشطات، موضحًا أن العقد لا يتضمن أي إشارة لذلك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» أصدرت قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وأرسلت الحكم للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التي تسلمته رسميًا صباح اليوم، الخميس، تمهيدًا لإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، وبدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية.

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الأهلي رمضان صبحى

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

هواتف Mate 80

هاتف Huawei Nova 15.. المواصفات الكاملة قبل الإطلاق الرسمي

رينو فلوانس موديل 2012

رينو فلوانس أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

هاتفا Realme P4x وRealme Watch 5

قيمة استثنائية مقابل سعر.. ريلمي تغزو الأسواق بسلسلة منتجات جديدة| إليك أهم مواصفاتها

بالصور

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد