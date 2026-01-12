موقف أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.. تعرف عليه

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن موقف الصديق الأكبر أبي بكر الصديق فى رحلة الإسراء والمعراج.

وقالت الأوقاف خلال مقال لها عبر موقعها الرسمى: تُعد معجزة الإسراء والمعراج من المحطات الكبرى في تاريخ النبوة، وهي ليست مجرد خرق للقوانين الفيزيائية فحسب، بل هي أيضا اختبار إلهي وفرز دقيق لتمحيص الصف المؤمن. وفي خضم هذا الحدث العظيم، برز مقام "الصديقية" كأعلى مقام بعد النبوة، متمثلًا في شخص أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، الذي قدَّم للأمة أنموذجًا فريدًا في التلقي عن الوحي.



دور أبي بكر الصديق في تصديق خبر الإسراء والمعراج

ونوهت أن موقف أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كان "حائط الصد" الأول أمام حملات التشكيك التي قادتها قريش.

فعندما استنكر المشركون الخبر وحاولوا استمالة أبي بكر للارتداد أو الشك، قدَّم درسًا في "المنطق الإيماني".

فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ فَمَنْ كَانَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَمِعُوا بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَوَ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأَصُدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقَ. [رواه الحاكم في المستدرك].

وبينت أن هذا الموقف لم يكن مجرد تصديق عابر، بل كان تأسيسًا لقاعدة أن "النقل الصحيح مقدَّم على العقل القاصر" إذا تعارضا في الظاهر؛ لأن الذي أخبر بالرحلة هو نفسه الذي يخبر بالوحي.

ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- على أبي بكر الصديق ومكانته

وتابعت: لم تتوقف مكانة الصديق عند مجرد اللقب، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكد في مواطن عديدة أن إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة، وهو ما تجلى بوضوح بعد موقف الإسراء.

ويذكر ابن هشام تعليقًا على ثبات أبي بكر، ومبينا لمناقبه، فيقول: "وقد ظهرت فضيلة الصديق الكبرى في استجابته الفورية وتصديقه لخبر الإسراء دون تردد، وهذا نابع من رسوخ اليقين في قلبه، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم- في حقه: «مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ كَبْوَةٌ وَنَظَرٌ وَتَرَدُّدٌ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، مَا عَكَمَ عَنْهُ حِينَ ذَكَرْتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ». [السيرة النبوية لابن هشام، ط٢، ج١، ١٩٥٥ ص٢٥٢].

وفي كتاب (البداية والنهاية لابن كثير) يؤكد على أن تسمية الصديق ارتبطت بهذا الثبات الاستثنائي. [البداية والنهاية، ابن كثير، ج٢، ص٤١].

وجاء في كتاب الجامع لأحكام القران للقرطبي في قوله تعالى: {وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ} [الزمر: ٣٣].

قوله تعالى: {وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ} في موضع رفع بالابتداء وخبره {أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ} واختلف في الذي جاء بالصدق وصدق به، فقال عليّ رضي الله عنه: " الذي جاء بالصدق " النبي -صلى الله عليه وسلم- " وصدق به " أبو بكر -رضي الله عنه-. [الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،ج١، ٢٠٠٦م، ص٢١٢].

أثر موقف الصديق في حياة الصحابة والتابعين

لقد ترك موقف أبي بكر أثرًا تربويًّا وعقديًّا عميقًا في نفوس الصحابة، تمثل في النقاط التالية:

١. استقرار اليقين: كان الصحابة ينظرون إلى أبي بكر -رضي الله عنه- كمعيار للصواب؛ فثباته جعل المترددين يثوبون إلى رشدهم، وأدركوا أن المعجزات هي فعل الله الذي لا يعجزه شيء.

٢. تأسيس منهج التسليم: تعلم الصحابة من أبي بكر -رضي الله عنه- أن "الصدق" هو مطابقة الخبر للواقع؛ لأن المخبر به هو الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-، وليس لأن العقل أحاط بكيفيته.

٣. تحويل المحنة إلى منحة: استطاع الصحابة بعد هذه الحادثة أن يواجهوا قريشًا بقوة وثبات أكبر، فلم يعد هناك ما يُستغرب من خوارق العادات ما دام الله -عز وجل- هو الفاعل.

وفى نهاية مقالها قالت الأوقاف: معجزة الإسراء والمعراج تظل شاهدة على عظمة القدرة الإلهية، ويظل موقف الصدِّيق -رضي الله عنه- شاهدًا على عظمة النفس البشرية حين تتصل بخالقها يقينًا وتسليمًا.

لقد صاغ أبو بكر -رضي الله عنه- بموقفه هذا شخصية المسلم التي لا تتزعزع أمام الشبهات، وأثبت أن "الصديقية" ليست مجرد عاطفة، بل هي يقين عقلي مبني على صدق المصدر، وهي ثمرة المعرفة الحقيقية بالله وبرسوله -صلى الله عليه وسلم-.