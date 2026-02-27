قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صلحهما بعزاء والد مي عمر.. تفاصيل خلاف غادة عبد الرازق ومحمد سامي
الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحسن عادل يقدم تتر المسلسل الإذاعي جدو والعيلة لـ سامح الصريطي

المطرب حسن العدل
المطرب حسن العدل
سعيد فراج

في أجواء رمضانية دافئة تعكس روح الشهر الكريم، يقدم المطرب الحسن عادل تتر مسلسل جدو والعيلة بعنوان يا حلاوة رمضان، وهى الأغنية الذي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، ليضيف بصمة فنية خاصة تعكس أجواء البهجة والتآلف الأسري التي يحملها المسلسل، وكانت قد طرح الحسن الأغنية خلال العام الماضى، ولكن أخذها كتتر للعمل .

ويأتي جدو والعيلة في إطار اجتماعي خفيف، حيث تدور أحداثه حول مواقف يومية تمر بها الأسر والعائلات المصرية، مسلطًا الضوء على القيم والعلاقات الإنسانية في قالب درامي بسيط يمزج بين الطرافة والرسائل الاجتماعية الهادفة.

المسلسل الإذاعي جدو والعيلة

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما، يتقدمهم الفنان سامح الصريطي، والفنانة عفاف شعيب، إلى جانب الفنانة ندى بسيوني، الذين يجسدون شخصيات تنتمي إلى قلب الأسرة المصرية، في عمل يراهن على القرب من الجمهور من خلال مواقف واقعية ولمسات إنسانية صادقة.

ويُذاع المسلسل عبر أثير شبكة البرنامج العام يوميًا في تمام الساعة 11:40 ظهرًا طوال أيام شهر رمضان، ليستهدف شريحة واسعة من المستمعين الباحثين عن دراما إذاعية تجمع بين المتعة والرسالة.

وطرح مؤخرا المطرب الحسن عادل أغنية جديدة بعنوان لمة رمضان تزامنًا مع أجواء الشهر الكريم، في عمل فني احتفالي يعكس روح البهجة والدفء الأسري التي تميز ليالي رمضان .

الأغنية تأتي بكلمات وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين وإخراج احمد علاء، وشارك في غنائها بجانب الحسن عادل كل من الفنانة مروة عبد المنعم وعلي غزلان وتامر الجيار ولافينيا نادر وبولي ومحمد علي وبلال علي وعلي إسماعيل وساندي مراد وزينب إبراهيم.

ويحمل العمل طابعًا غنائيًا مبهجًا يمزج بين الإيقاعات الشرقية واللمسات العصرية، ليقدم تجربة سمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، مع كلمات تحتفي بتفاصيل الشهر الفضيل من تجمعات العائلة، وموائد الإفطار، وأجواء الفوانيس والزينة التي تضفي على رمضان طابعًا خاصًا في الوجدان المصري والعربي.

ومن المتوقع أن تحظى لمة رمضان بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الاهتمام بالأغنيات ذات الطابع الموسمي التي ترتبط بالمناسبات الدينية، خاصة مع مشاركة أصوات شابة تضيف روحًا متجددة للساحة الغنائية .

مسلسل جدو والعيلة الحسن عادل المطرب الحسن عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن الحجار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

الجامع الأزهر

10 رمضان.. الآلاف يتوافدون على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح| صور

برنامج "اعرف دينك"

هل نصلي التراويح 8 ركعات أم 20؟.. علي جمعة يجيب

بالصور

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد