الحسن عادل يقدم تتر المسلسل الإذاعي جدو والعيلة لـ سامح الصريطي

في أجواء رمضانية دافئة تعكس روح الشهر الكريم، يقدم المطرب الحسن عادل تتر مسلسل جدو والعيلة بعنوان يا حلاوة رمضان، وهى الأغنية الذي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، ليضيف بصمة فنية خاصة تعكس أجواء البهجة والتآلف الأسري التي يحملها المسلسل، وكانت قد طرح الحسن الأغنية خلال العام الماضى، ولكن أخذها كتتر للعمل .

ويأتي جدو والعيلة في إطار اجتماعي خفيف، حيث تدور أحداثه حول مواقف يومية تمر بها الأسر والعائلات المصرية، مسلطًا الضوء على القيم والعلاقات الإنسانية في قالب درامي بسيط يمزج بين الطرافة والرسائل الاجتماعية الهادفة.

المسلسل الإذاعي جدو والعيلة

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما، يتقدمهم الفنان سامح الصريطي، والفنانة عفاف شعيب، إلى جانب الفنانة ندى بسيوني، الذين يجسدون شخصيات تنتمي إلى قلب الأسرة المصرية، في عمل يراهن على القرب من الجمهور من خلال مواقف واقعية ولمسات إنسانية صادقة.

ويُذاع المسلسل عبر أثير شبكة البرنامج العام يوميًا في تمام الساعة 11:40 ظهرًا طوال أيام شهر رمضان، ليستهدف شريحة واسعة من المستمعين الباحثين عن دراما إذاعية تجمع بين المتعة والرسالة.

وطرح مؤخرا المطرب الحسن عادل أغنية جديدة بعنوان لمة رمضان تزامنًا مع أجواء الشهر الكريم، في عمل فني احتفالي يعكس روح البهجة والدفء الأسري التي تميز ليالي رمضان .

الأغنية تأتي بكلمات وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين وإخراج احمد علاء، وشارك في غنائها بجانب الحسن عادل كل من الفنانة مروة عبد المنعم وعلي غزلان وتامر الجيار ولافينيا نادر وبولي ومحمد علي وبلال علي وعلي إسماعيل وساندي مراد وزينب إبراهيم.

ويحمل العمل طابعًا غنائيًا مبهجًا يمزج بين الإيقاعات الشرقية واللمسات العصرية، ليقدم تجربة سمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، مع كلمات تحتفي بتفاصيل الشهر الفضيل من تجمعات العائلة، وموائد الإفطار، وأجواء الفوانيس والزينة التي تضفي على رمضان طابعًا خاصًا في الوجدان المصري والعربي.

ومن المتوقع أن تحظى لمة رمضان بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد الاهتمام بالأغنيات ذات الطابع الموسمي التي ترتبط بالمناسبات الدينية، خاصة مع مشاركة أصوات شابة تضيف روحًا متجددة للساحة الغنائية .