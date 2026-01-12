ضحكوا على الجواهرجي بذهب مضروب | المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه بالوادي الجديد

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد طالبًا حضورياً، وشقيقه ونجل عمهما غيابيًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لقيامهم ببيع 7 قطع ذهبية مزيفة لأحد اصحاب محال الصاغة، والاستيلاء منه على مبلغ 280 ألف جنيه بمدينة الخارجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمر القاياتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن رياض الرئيس بالمحكمة، وعمرو محمد سلطان، وبأمانة سر عادل حسين.

بلاغ لقسم الشرطة

وتعود وقائع القضية رقم 5271 لسنة 2025 جنايات قسم الخارجة، إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الخارجة من المجني عليه محمد أحمد سنوسي، صاحب محل مصوغات ذهبية، اتهم فيه كلًا من عبد الله . ع . غ (19 عامًا – طالب) وشقيقه عبد الرحمن . ع . غ، بالحضور إلى محله وعرض بيع 7 قطع ذهبية مغلفة، ادعيا أنها مشغولات ذهبية أصلية منسوب صدورها لإحدى شركات الذهب، وتحمل دمغة حكومية. وأوضح المجني عليه أنه بعد فحصه الظاهري للقطع قبل شراءها، قام بدفع مبلغ 280 ألف جنيه للمتهمين، إلا أنه عقب انصرافهما وبفحص المشغولات تبين أنها مزيفة، وأن الدمغات المثبتة عليها غير صحيحة. وأكدت تحريات الرائد أحمد ممدوح زوام، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، صحة الواقعة، وتوصلت إلى أن المتهمين حصلا على المشغولات الذهبية المزيفة من نجل عمهما وليد . ح . غ، وقاما ببيعها للمجني عليه بالاشتراك معه.

وكان المستشار محمد عبدالموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابة الوادي الجديد، قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة استعمال قطع ذهبية مزيفة تحمل دمغة منسوب صدورها إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع علمهم بتزويرها، بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال المجني عليه، وذلك باستخدام طرق احتيالية تمثلت في بيع مشغولات مزيفة على أنها أصلية.