اختل توازنه .. سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة في أسيوط

أصيب طفل ، اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الثالث بعدما اختل توازنه، داخل مدرسة كوم أبو شيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط .



تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بلاغا يفيد سقوط طالب داخل مدرسة كوم أبوشيل الابتدائية .

والفحص والمعاينة الأولية تبين سقوط الطالب "حمزة.أ.ع" 9 أعوام، إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل المدرسة.



من جانبه أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، على تحسن الحالة الصحية للطفل ؛ مشيرًا إلى اشتباه في إصابة في قدم الطفل وأنه سقط من الطابق الثالث عقب انتهاء امتحان اليوم الأول .



وتم نقله إلى مستشفى المبرة لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.