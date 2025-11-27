بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات بطولة كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

يشارك منتخب مصر للمحليين، بقيادة حلمي طولان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب المزمع انطلاقها يوم 2 ديسمبر القادم فى قطر، ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويفتتح منتخب مصر للمحليين مبارياته فى بطولة كأس العرب بقطر يوم 2 ديسمبر المقبل أمام نظيره منتخب الكويت، الذي تأهل على حساب نظيره منتخب موريتانيا فى ملحق البطولة.





وينشر “صدى البلد” مواعيد مباريات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، والتي جاءت على النحو التالي:



الاثنين 1 ديسمبر 2025

تونس vs سوريا – 3:00 م – استاد أحمد بن علي.



قطر vs فلسطين – 6:30 م – استاد البيت.



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

المغرب vs جزر القمر – 2:00 م – استاد خليفة الدولي.



مصر vs الكويت – 4:30 م – استاد لوسيل.



السعودية vs عُمان – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.



الأربعاء 3 ديسمبر 2025

الجزائر vs السودان – 2:00 م – استاد أحمد بن علي.



العراق vs البحرين – 4:30 م – استاد 974.



الإمارات vs الأردن – 7:00 م – استاد البيت.



الخميس 4 ديسمبر 2025

تونس vs فلسطين – 4:30 م – استاد لوسيل.



قطر vs سوريا – 7:00 م – استاد خليفة الدولي.



الجمعة 5 ديسمبر 2025

المغرب vs عُمان – 4:30 م – استاد المدينة التعليمية.



السعودية vs جزر القمر – 8:30 م – استاد البيت.



السبت 6 ديسمبر 2025

الأردن vs الكويت – 1:00 م – استاد أحمد بن علي.



الجزائر vs البحرين – 3:30 م – استاد خليفة الدولي.



العراق vs السودان – 6:00 م – استاد 974.



مصر vs الإمارات – 8:30 م – استاد لوسيل.



الأحد 7 ديسمبر 2025

تونس vs قطر – 7:00 م – استاد البيت.



فلسطين vs سوريا – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.



الاثنين 8 ديسمبر 2025

السعودية vs المغرب – 7:00 م – استاد لوسيل.



جزر القمر vs عُمان – 7:00 م – استاد 974.



الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

مصر vs الأردن – 4:30 م – استاد البيت.



الإمارات vs الكويت – 4:30 م – استاد 974.



الجزائر vs العراق – 7:00 م – استاد خليفة الدولي.



السودان vs البحرين – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.



وتنقل شبكة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لبطولة كأس العرب، مباريات المسابقة الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).