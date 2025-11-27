قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات بطولة كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر للمحليين
منتخب مصر للمحليين
يسري غازي

يشارك منتخب مصر للمحليين، بقيادة حلمي طولان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب المزمع انطلاقها يوم 2 ديسمبر القادم فى قطر، ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويفتتح منتخب مصر للمحليين مبارياته فى بطولة كأس العرب بقطر يوم 2 ديسمبر المقبل أمام نظيره منتخب الكويت، الذي تأهل على حساب نظيره منتخب موريتانيا فى ملحق البطولة.
 


وينشر “صدى البلد” مواعيد مباريات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، والتي جاءت على النحو التالي: 

الاثنين 1 ديسمبر 2025
تونس vs سوريا – 3:00 م – استاد أحمد بن علي.

قطر vs فلسطين – 6:30 م – استاد البيت.

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
المغرب vs جزر القمر – 2:00 م – استاد خليفة الدولي.

مصر vs الكويت – 4:30 م – استاد لوسيل.

السعودية vs عُمان – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.

الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الجزائر vs السودان – 2:00 م – استاد أحمد بن علي.

العراق vs البحرين – 4:30 م – استاد 974.

الإمارات vs الأردن – 7:00 م – استاد البيت.

الخميس 4 ديسمبر 2025
تونس vs فلسطين – 4:30 م – استاد لوسيل.

قطر vs سوريا – 7:00 م – استاد خليفة الدولي.

الجمعة 5 ديسمبر 2025
المغرب vs عُمان – 4:30 م – استاد المدينة التعليمية.

السعودية vs جزر القمر – 8:30 م – استاد البيت.

السبت 6 ديسمبر 2025
الأردن vs الكويت – 1:00 م – استاد أحمد بن علي.

الجزائر vs البحرين – 3:30 م – استاد خليفة الدولي.

العراق vs السودان – 6:00 م – استاد 974.

مصر vs الإمارات – 8:30 م – استاد لوسيل.

الأحد 7 ديسمبر 2025
تونس vs قطر – 7:00 م – استاد البيت.

فلسطين vs سوريا – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.

الاثنين 8 ديسمبر 2025
السعودية vs المغرب – 7:00 م – استاد لوسيل.

جزر القمر vs عُمان – 7:00 م – استاد 974.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
مصر vs الأردن – 4:30 م – استاد البيت.

الإمارات vs الكويت – 4:30 م – استاد 974.

الجزائر vs العراق – 7:00 م – استاد خليفة الدولي.

السودان vs البحرين – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.

وتنقل شبكة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لبطولة كأس العرب، مباريات المسابقة الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كأس العرب منتخب مصر الإمارت الكويت الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

التأمين الصحي الشامل : اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية

وزير الزراعة

الزراعة: إنشاء أطلس للنخيل وتكويد التمور ومراكز لتدريب النخالين ومعمل المتبقيات في أسوان

التمور

الزراعة: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور.. وتمتلك أكثر من 24 مليون نخلة

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد