موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب

يفتتح منتخب مصر الثاني مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 بمباراة قوية أمام منتخب الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام المواجهة المنتظرة يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وسط طموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة إيجابية تعزز فرص التأهل للأدوار الإقصائية.

برنامج مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

وُضعت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة بشكل متوازن، حيث يخوض ثلاث مواجهات متتالية خلال مرحلة المجموعات، تبدأ بلقاء الكويت، ثم الإمارات، وتنتهي بمواجهة الأردن، وفق الجدول التالي:

الجولة الأولى: مصر × الكويت – 2 ديسمبر – ملعب لوسيل – 4:30 مساءً.

الجولة الثانية: مصر × الإمارات – 6 ديسمبر – ملعب لوسيل – 8:30 مساءً.

الجولة الثالثة: مصر × الأردن – 9 ديسمبر – ملعب البيت – 4:30 مساءً.

استعدادات الفراعنة قبل البطولة

أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، جاهزية الفريق لخوض منافسات البطولة التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا. وخاض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعدادات، حيث نجح في الفوز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-2، بينما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل السلبي، وهو ما ساهم في الوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة عدة خطط فنية.

قائمة منتخب مصر الثاني في كأس العرب

ضم الجهاز الفني مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات المحلية والدولية، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، هادي رياض، محمود حمدي “الونش”، ياسين مرعي، رجب نبيل، يحيى زكريا، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي “أفشة”، إسلام عيسى، محمد مسعد، مصطفى سعد ميسي، ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

طموحات المنتخب في البطولة

يسعى منتخب مصر الثاني لتقديم أداء قوي يليق باسم الكرة المصرية، مع الاعتماد على مزيج من الخبرة والحيوية، بهدف المنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى الفريق على الساحة العربية.



