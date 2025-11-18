قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفاندوفسكي: كل دقيقة في الملعب أصبحت لها قيمة كبيرة بالنسبة لي
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد شوبير يكشف عن أسباب تحديات حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني

حلمي طولان
حلمي طولان
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل داخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها المدير الفني حلمي طولان خلال فترة قيادته للفريق، والصعوبات التي يتعرض لها في عملية اختيار اللاعبين.
وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: " سأكون واضحًا جدًا  في الحقيقة أنا من المحبين للكابتن حلمي طولان، ومن المعجبين بطريقة عمله، ومن الأشخاص الذين يقدّرونه كثيرًا، ربنا يعينه، لأنه يختار لاعبين ثم يجد لاعبين آخرين يرحلون، وتحدث تضاربات في مواعيد الأندية، وبالتالي الأمور لا تسير كما يجب".

وأضاف: "مع كل ذلك، هو يضم لاعبين آخرين ويعمل في صمت وهدوء، ويدرك أنها تجربة مؤقتة، لذلك لا يدخل في صدامات، رغم أنه بطبيعته شخص صريح ويعمل قدر الإمكان لينجز المهمة المطلوبة منه".

وتابع: "المشكلة ليست في الكابتن حلمي نفسه، بل فيمن حوله، هناك كلام كثير ورغي زائد، وتصريحات غير منضبطة، وأخطاء كثيرة، وضوضاء لا داعي لها، لذلك أتمنى أن يكون الكابتن حلمي هو المتحدث الوحيد، لأنه القادر على توضيح الأمور وقيادة المشهد بشكل أفضل".

واستكمل: “طولان قدّم مباريات قوية جدًا، تعادل مع الجزائر، وفاز عليها لاحقًا، وحقق انتصارين على تونس، وفاز على البحرين، وخسر مرة واحدة فقط أمام المغرب، ورغم أن عددًا كبيرًا من القوام الأساسي الذي اختاره لم يكن متاحًا، لاعبو بيراميدز، وآخرون من أندية مختلفة”.

وختم: "إن شاء الله الفترة المقبلة تكون أفضل له، لأنني دائمًا أعتبر الكابتن حلمي طولان شخصية محترمة ومقدّرة، ويستحق الدعم الكامل".

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ضريح الإمام ورش

باحث أثري يطالب بـ إنشاء مسجد ومدرسة تحمل اسم الإمام ورش

أبونا القمص ميخائيل عبد النور

وفاة القمص ميخائيل عبد النور كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء فى جولة ميدانية لمتابعة استعداد تطبيق منظومة التتبع الدوائي

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة
طريقة عمل عيش التورتيلا في المنزل بخطوات دقيقة

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

