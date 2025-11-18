أحمد شوبير يكشف عن أسباب تحديات حلمي طولان مع منتخب مصر الثاني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل داخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها المدير الفني حلمي طولان خلال فترة قيادته للفريق، والصعوبات التي يتعرض لها في عملية اختيار اللاعبين.

وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي: " سأكون واضحًا جدًا في الحقيقة أنا من المحبين للكابتن حلمي طولان، ومن المعجبين بطريقة عمله، ومن الأشخاص الذين يقدّرونه كثيرًا، ربنا يعينه، لأنه يختار لاعبين ثم يجد لاعبين آخرين يرحلون، وتحدث تضاربات في مواعيد الأندية، وبالتالي الأمور لا تسير كما يجب".

وأضاف: "مع كل ذلك، هو يضم لاعبين آخرين ويعمل في صمت وهدوء، ويدرك أنها تجربة مؤقتة، لذلك لا يدخل في صدامات، رغم أنه بطبيعته شخص صريح ويعمل قدر الإمكان لينجز المهمة المطلوبة منه".

وتابع: "المشكلة ليست في الكابتن حلمي نفسه، بل فيمن حوله، هناك كلام كثير ورغي زائد، وتصريحات غير منضبطة، وأخطاء كثيرة، وضوضاء لا داعي لها، لذلك أتمنى أن يكون الكابتن حلمي هو المتحدث الوحيد، لأنه القادر على توضيح الأمور وقيادة المشهد بشكل أفضل".

واستكمل: “طولان قدّم مباريات قوية جدًا، تعادل مع الجزائر، وفاز عليها لاحقًا، وحقق انتصارين على تونس، وفاز على البحرين، وخسر مرة واحدة فقط أمام المغرب، ورغم أن عددًا كبيرًا من القوام الأساسي الذي اختاره لم يكن متاحًا، لاعبو بيراميدز، وآخرون من أندية مختلفة”.

وختم: "إن شاء الله الفترة المقبلة تكون أفضل له، لأنني دائمًا أعتبر الكابتن حلمي طولان شخصية محترمة ومقدّرة، ويستحق الدعم الكامل".