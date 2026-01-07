قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحوّل غير مسبوق.. سوريا تدرس فتح مكتب اتصال إسرائيلي لتعزيز التعاون الأمني العسكري
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

سارة عبد الله

شاركت فتاة أوكرانية تدعى مرينا، صورًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لقداس عيد الميلاد المجيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت عن سعادتها بمصافحة الرئيس السيسي، وفخرها بكاتدرائية ميلاد المسيح.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وللمصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث يصلي قداسة البابا قداس العيد في الكاتدرائية ذاتها.

قداس عيد الميلاد 

واستقبل قداسة البابا الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة الرئيس السيسي على البوابة الرئيسية للكنيسة الكبرى التي تجرى فيها الصلوات، ثم توجه الموكب إلى داخل الكنيسة، وسط ترحيب كبير من قبل المصلين الذين عبروا عن سعادتهم برئيسهم الذي يحرص كل عام على المجيء لمشاركتهم الاحتفال بالعيد وتهنئتهم، وبادلهم الرئيس من جهته التحية وصافح العديد من المصلين طوال سيره في الممر الرئيسي للكنيسة.

وبدأ السيد الرئيس كلمته بتقديم الحمد لله فقال: “الحمد لله على نعمة مرور عام 2025 وأننا منذ عام 2015 نلتقي لنحتفل معًا بالعيد”.

وهنّأ الرئيس قداسة البابا والمسيحيين قائلًا: “أهنئ قداسة البابا، والكنيسة، وأهنئ كل المواطنين أهلنا المسيحيين والمصريين وكل الناس في العالم، كل سنة وأنتم طيبون وعيد سعيد علينا جميعًا وربنا يحفظنا ويجعل أيامنا كلها أعياد وأفراح، اللهم آمين”.

وأردف الرئيس: "في ٢٠١٥ كانت أول مرة أتشرف بهذه الزيارة للتهنئة وأحتفل وأشوف المحبة اللي بيننا، وفي الفترة من ٢٠١٥ وحتى اليوم وقعت أحداث كثيرة، ومررنا بأيام صعبة كثيرة، لكن كما أقول في كل مرة عندما يكون شعب مصر كله، بعضه مع بعض، كلنا نحب بعضنا بعضًا، ونخاف بعضنا على بعض، ونحترم بعضنا بعضًا، بنحترم بعض.
ولا نسمح لأحد، ولا نسمح لأنفسنا أبدًا بأن تتأثر علاقتنا أو يشوبها أي تمييز، بل تظل علاقة طيبة ونحافظ عليها ونطورها ونعززها".

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

جانب من الحادث

شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم

مصطفى محمد

غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. كواليس معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي

مواصفات شاشة Predator X34 F3

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

فولكس فاجن

فولكس فاجن تطلق خطة إعادة تصميم داخلي تبدأ بأصغر طرازاتها

جهاز ريلمي باد 3

ريلمي تعود بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

