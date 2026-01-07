فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

شاركت فتاة أوكرانية تدعى مرينا، صورًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لقداس عيد الميلاد المجيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت عن سعادتها بمصافحة الرئيس السيسي، وفخرها بكاتدرائية ميلاد المسيح.

الرئيس السيسي من قداس عيد الميلاد المجيد

فتاة أوكرانية بقداس عيد الميلاد المجيد

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وللمصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث يصلي قداسة البابا قداس العيد في الكاتدرائية ذاتها.

قداس عيد الميلاد

واستقبل قداسة البابا الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة الرئيس السيسي على البوابة الرئيسية للكنيسة الكبرى التي تجرى فيها الصلوات، ثم توجه الموكب إلى داخل الكنيسة، وسط ترحيب كبير من قبل المصلين الذين عبروا عن سعادتهم برئيسهم الذي يحرص كل عام على المجيء لمشاركتهم الاحتفال بالعيد وتهنئتهم، وبادلهم الرئيس من جهته التحية وصافح العديد من المصلين طوال سيره في الممر الرئيسي للكنيسة.

وبدأ السيد الرئيس كلمته بتقديم الحمد لله فقال: “الحمد لله على نعمة مرور عام 2025 وأننا منذ عام 2015 نلتقي لنحتفل معًا بالعيد”.

وهنّأ الرئيس قداسة البابا والمسيحيين قائلًا: “أهنئ قداسة البابا، والكنيسة، وأهنئ كل المواطنين أهلنا المسيحيين والمصريين وكل الناس في العالم، كل سنة وأنتم طيبون وعيد سعيد علينا جميعًا وربنا يحفظنا ويجعل أيامنا كلها أعياد وأفراح، اللهم آمين”.

وأردف الرئيس: "في ٢٠١٥ كانت أول مرة أتشرف بهذه الزيارة للتهنئة وأحتفل وأشوف المحبة اللي بيننا، وفي الفترة من ٢٠١٥ وحتى اليوم وقعت أحداث كثيرة، ومررنا بأيام صعبة كثيرة، لكن كما أقول في كل مرة عندما يكون شعب مصر كله، بعضه مع بعض، كلنا نحب بعضنا بعضًا، ونخاف بعضنا على بعض، ونحترم بعضنا بعضًا، بنحترم بعض.

ولا نسمح لأحد، ولا نسمح لأنفسنا أبدًا بأن تتأثر علاقتنا أو يشوبها أي تمييز، بل تظل علاقة طيبة ونحافظ عليها ونطورها ونعززها".