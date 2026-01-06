أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل لكل المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي يعمل لكل المصريين ويوفر الخدمات لأهل القرى والمدن، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية للناس، حيث أولادنا لم يكن يجدوا كراسي في الفصول ويجلسون على الأرض، ولذلك كان الطلاب لا يذهبون للمدرسة بسبب الكثافة التي وصلت إلى 200 طالب في الفصل وحاليا انخفضت للربع.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب ودول بتتقسم ولكن مصر رافضة التقسيم وده المبدأ بتاعها طول الوقت.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة يستفيد منها 60 مليون مصري يعيشون القرى لم يجدوا خدمات أهل المدن من قبل، موضحا أن الرئيس السيسي يعمل لكل المصريين ويوفر الخدمات لأهل القرى والمدن.

وواصل: الناس كانت تأتي إلى مجمع التحرير من كل المحافظات لختم ورقة أو يأخذ ورقة مثل إخلاء طرف أو تتبع لأمر ما أو شهادة تحركات أو تصريح عمل للسفر والناس عانت ومن لم يعش هذا الكلام لا يعرفه ولكن حاليا البلد تسهل على المواطن وتيسر له وضعه وظروفه وأحواله بسبب التقدم الذي نعيشه.