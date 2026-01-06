برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الميلاد تؤكد تماسك الجبهة الداخلية

أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس السيسي للأقباط تعكس بوضوح قوة وتماسك النسيج الوطني المصري.

وأوضح أبو حتة أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي حملت رسائل وطنية شديدة الأهمية، في مقدمتها التأكيد على أن وحدة المصريين تمثل خط الدفاع الأول للدولة، وأن العلاقة بين أبناء الوطن تقوم على الشراكة الكاملة دون أي تفرقة، وهو ما عبّر عنه الرئيس بقوله: «مفيش أنتم وإحنا.. فيه إحنا».

وأشار أمين سر لجنة الشباب والرياضة إلى أن الحرص الدائم للرئيس على التواجد وسط أبناء الشعب في مناسباتهم الدينية يعكس قناعة راسخة بأن التلاحم الوطني هو أساس الاستقرار، وأحد أهم مكتسبات الدولة المصرية التي يجب الحفاظ عليها في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أن حديث الرئيس عن المحبة والاحترام المتبادل بين المصريين يبعث برسائل طمأنة قوية، ويؤكد أن مصر ستظل وطنًا يحتضن جميع أبنائه، قائمًا على قيم المواطنة والتعايش المشترك.

كما أكد على أن الوحدة الوطنية ستظل صمام أمان الدولة المصرية، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتفاف حول قيادتهم السياسية، والحفاظ على هذا الرصيد الوطني الذي يمثل مصدر قوة مصر الحقيقي.