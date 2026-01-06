قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف قنا لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

كتب محمد عبدالله :

 استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر يناير عام ٢٠٢٦، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٥، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

