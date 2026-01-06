قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
برلمان

برلماني: مرحلة جديدة للدولة المصرية وأولوياتي دعم قطاع الصناعة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
فريدة محمد

أكد النائب مدحت الكمار، أن استلامه كارنيه العضوية لـ مجلس النواب الجديد خلال حفل استقبال النواب الجدد يمثل لحظة فارقة وبداية حقيقية لمسؤولية وطنية كبيرة، مشددًا على أن هذه الثقة الشعبية تفرض عليه بذل أقصى الجهد داخل أروقة المجلس من أجل التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن مصالح الدولة المصرية في مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجميع.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن انضمامه لمجلس النواب الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية وتنموية متشابكة، مؤكدًا أن البرلمان سيكون شريكًا أساسيًا في دعم مسار الإصلاح الشامل من خلال التشريع والرقابة والتواصل المستمر مع الحكومة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال مدحت الكمار، إن أولوياته البرلمانية خلال المرحلة المقبلة ستنصب بشكل أساسي على ملف الصناعة، باعتباره أحد أهم قطاعات الدولة والعمود الفقري الحقيقي لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الصناعة تمثل بوابة رئيسية لزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يعتزم العمل على طرح المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي تحت قبة البرلمان، وفي مقدمتها تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء عن المصانع، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف النائب مدحت الكمار، أن دوره داخل المجلس لن يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل سيمتد إلى التواصل المباشر مع المصنعين والعمال والاستماع إلى مطالبهم، ونقلها بصورة واقعية ومسؤولة، بما يضمن صياغة سياسات وتشريعات تعكس احتياجات السوق وتدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

