برلماني: مرحلة جديدة للدولة المصرية وأولوياتي دعم قطاع الصناعة

أكد النائب مدحت الكمار، أن استلامه كارنيه العضوية لـ مجلس النواب الجديد خلال حفل استقبال النواب الجدد يمثل لحظة فارقة وبداية حقيقية لمسؤولية وطنية كبيرة، مشددًا على أن هذه الثقة الشعبية تفرض عليه بذل أقصى الجهد داخل أروقة المجلس من أجل التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن مصالح الدولة المصرية في مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجميع.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن انضمامه لمجلس النواب الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية وتنموية متشابكة، مؤكدًا أن البرلمان سيكون شريكًا أساسيًا في دعم مسار الإصلاح الشامل من خلال التشريع والرقابة والتواصل المستمر مع الحكومة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال مدحت الكمار، إن أولوياته البرلمانية خلال المرحلة المقبلة ستنصب بشكل أساسي على ملف الصناعة، باعتباره أحد أهم قطاعات الدولة والعمود الفقري الحقيقي لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الصناعة تمثل بوابة رئيسية لزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يعتزم العمل على طرح المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي تحت قبة البرلمان، وفي مقدمتها تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير التمويل الميسر، وتخفيف الأعباء عن المصانع، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف النائب مدحت الكمار، أن دوره داخل المجلس لن يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل سيمتد إلى التواصل المباشر مع المصنعين والعمال والاستماع إلى مطالبهم، ونقلها بصورة واقعية ومسؤولة، بما يضمن صياغة سياسات وتشريعات تعكس احتياجات السوق وتدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.