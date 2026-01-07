الرئيس السيسي للمصريين: اوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض .. أحمد موسى: إسرائيل تسعى لعمل قاعدة عسكرية في المنطقة وهذا خطر كبير| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



حسام الغمري: الرئيس السيسي واجه تحديات 2015 وأرسى الوعي الوطني

قال الإعلامي حسام الغمري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه خلال عام 2015 حجمًا كبيرًا من الضغوط والتحديات، إلا أنه تعامل معها بشجاعة وثبات.



أحمد موسى: إسرائيل تسعى لعمل قاعدة عسكرية في المنطقة وهذا خطر كبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أرض الصومال تُعد جزءًا أصيلًا من الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن وزير خارجية الكيان الصهيوني يحاول نزع هذه الأرض عن الصومال.



إرساء مبادئ العدل .. إلهام شاهين تكشف أمنيتها في 2026

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن المصريين سواء مسلمين وأقباط يكونون معا في كل الأوقات، مشيرا إلى أن الأقباط يشاركون المسلمين كل المناسبات وأيضا المسلمين يشاركون الأقباط في مناسباتهم.



أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي على حياة كريمة: كُنا بنعاني قبل المشروع ده

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاستقبال الذي يلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن التقدير الكبير له، مضيفًا أن الرئيس دائمًا يجد هذه الحفاوة والمحبة الحقيقية من الشعب، الذي يعرف جيدًا ما يقدمه من جهود للبلاد.



مفيش بينا إحنا وأنتوا.. الرئيس السيسي: الشعب المصري واحد مسلم ومسيحي

أكدالرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري يحب بعضه ويخاف على بعضه ويحترم بعضه،معلقا :" "لا توجد بيننا أي حالة "إنتوا" و"احنا"، هناك دائمًا نحن، الشعب المصري واحد مسلم ومسيحي "

البابا تواضروس للرئيس السيسي: حضوركم تقليد وطني يعبر عن أصالة مصر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.



الرئيس السيسي: قداسة البابا تواضروس له تقدير خاص واحترام لشخصه العظيم

الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

