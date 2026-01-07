قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي للمصريين: اوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض .. أحمد موسى: إسرائيل تسعى لعمل قاعدة عسكرية في المنطقة وهذا خطر كبير| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


حسام الغمري: الرئيس السيسي واجه تحديات 2015 وأرسى الوعي الوطني
قال الإعلامي حسام الغمري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه خلال عام 2015 حجمًا كبيرًا من الضغوط والتحديات، إلا أنه تعامل معها بشجاعة وثبات.


أحمد موسى: إسرائيل تسعى لعمل قاعدة عسكرية في المنطقة وهذا خطر كبير
أكد الإعلامي أحمد موسى أن أرض الصومال تُعد جزءًا أصيلًا من الدولة الصومالية، مشيرًا إلى أن وزير خارجية الكيان الصهيوني يحاول نزع هذه الأرض عن الصومال.


إرساء مبادئ العدل .. إلهام شاهين تكشف أمنيتها في 2026
أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن المصريين سواء مسلمين وأقباط يكونون معا في كل الأوقات، مشيرا إلى أن الأقباط يشاركون المسلمين كل المناسبات وأيضا المسلمين يشاركون الأقباط في مناسباتهم.


أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي على حياة كريمة: كُنا بنعاني قبل المشروع ده
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاستقبال الذي يلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن التقدير الكبير له، مضيفًا أن الرئيس دائمًا يجد هذه الحفاوة والمحبة الحقيقية من الشعب، الذي يعرف جيدًا ما يقدمه من جهود للبلاد.


مفيش بينا إحنا وأنتوا.. الرئيس السيسي: الشعب المصري واحد مسلم ومسيحي
أكدالرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري يحب بعضه ويخاف على بعضه ويحترم بعضه،معلقا :" "لا توجد بيننا أي حالة "إنتوا" و"احنا"، هناك دائمًا نحن، الشعب المصري واحد مسلم ومسيحي "

البابا تواضروس للرئيس السيسي: حضوركم تقليد وطني يعبر عن أصالة مصر
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.


الرئيس السيسي: قداسة البابا تواضروس له تقدير خاص واحترام لشخصه العظيم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.


الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد .

السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات مصر و كوت ديفوار

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار قبل موقعة السبت

رايو فاليكانو

كأس ملك إسبانيا .. رايو فاليكانو يقلب الطاولة على غرناطة ويفوز 3-1

شريف عبد المنعم

شريف عبد المنعم: إصابتي في حادثة 82 كانت سبب توجهي للتمثيل

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد