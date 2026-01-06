الرئيس السيسي: قداسة البابا تواضروس له تقدير خاص واحترام لشخصه العظيم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" قداسة البابا تواضروس له تقدير خاص واحترام لشخصه العظيم".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته :" ربنا يحفظكوا ويحفظ بلدنا مصر عام سعيد عليك وعلينا كلنا وعلى الدنيا كلها ونقول يارب العام الجديد يبقى عام أفضل علينا وعلى كل الدنيا".



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

