قبلة سلام ووحدة وطنية.. الرئيس السيسي وطفل صغير في مشهد إنساني مؤثر خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد

قبل الرئيس السيسي، طفلا صغيرا في مشهد إنساني مؤثر خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقال الرئيس - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدى الذي نمضي معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم .. كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه".

