دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض
أفاتار فاير آند آش يحقق مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر عالميًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
توك شو

هاني حسين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد . 

واستقبل الأقباط المتواجدين داخل كاتدرائية ميلاد المسيح الرئيس السيسي بحفاوة استقبال كبيرة .


وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد، حسبما افادت قناة "  إكسترا نيوز "  في خبر عاجل .

وقال الرئيس السيسي:" أتقدم إلى الأخوة والاخوات الأقباط بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم ".

اخبار التوك شو السيسي الرئيس السيسي مصر كاتدرائية ميلاد المسيح

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

