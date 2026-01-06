الرئيس السيسي: أتقدم إلى الإخوة والأخوات الأقباط بأصدق التهاني بعيد الميلاد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد، حسبما افادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل .

وقال الرئيس السيسي:" أتقدم إلى الاخوة والاخوات الأقباط بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم ".

وتابع الرئيس السيسي:" كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه".

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:

"بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات أعاده الله تعالى عليكم بالخير والبركات.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، فالوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.