وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أ ش أ

تقدم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالسلام والخير والبركات.

