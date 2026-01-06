تقدم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالسلام والخير والبركات.
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
