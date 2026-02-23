بالأرقام .. معتمد جمال يتفوق على 3 خواجات في الزمالك

نجح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، في إعادة الفريق من جديد للمنافسة على لقب بطولة الدوري وكذلك الكونفيدرالية الإفريقية.

وقدم الزمالك مع معتمد جمال أداء مميز وقوي خلال المباريات الأخيرة في بطولتى الدوري والكونفيدرالية ورغم الخروج من كأس مصر.

ولعب معتمد جمال 9 مباريات في الدوري الكونفيدرالية خلال 26 يوما وتفوق في نفس العدد على مدربي الزمالك السابقين يانيك فيريرا وجوزيه بيسيرو وكريستيان جروس.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك :

لعب: 9 مباريات

فاز: 6 مباريات

تعادل: مباراة واحدة

خسر: مباراتين

سجل: 15 هدفًا

استقبل: 7 أهداف

يانيك فيريرا مع الزمالك

أول 9 مباريات خلال 52 يومًا

لعب: 9 مباريات

فاز: 5 مباريات

تعادل: مباراتان

خسر: مباراتان

سجل: 13 هدفًا

استقبل: 6 أهداف

جوزيه بيسيرو مع الزمالك

أول 9 مباريات خلال 52 يومًا

لعب: 9 مباريات

فاز: 4 مباريات

تعادل: 4 مباريات

خسر: مباراة واحدة

سجل: 15 هدفًا

استقبل: 8 أهداف

كريستيان جروس مع الزمالك

أول 9 مباريات خلال 35 يومًا

لعب: 9 مباريات

فاز: 5 مباريات

تعادل: 3 مباريات

خسر: مباراة واحدة

سجل: 16 هدفًا

استقبل: 8 أهداف