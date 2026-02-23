قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
بالأرقام .. معتمد جمال يتفوق على 3 خواجات في الزمالك

عبدالله هشام

نجح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، في إعادة الفريق من جديد للمنافسة على لقب بطولة الدوري وكذلك الكونفيدرالية الإفريقية.

وقدم الزمالك مع معتمد جمال أداء مميز وقوي خلال المباريات الأخيرة في بطولتى الدوري والكونفيدرالية ورغم الخروج من كأس مصر.

ولعب معتمد جمال 9 مباريات في الدوري الكونفيدرالية خلال 26 يوما وتفوق في نفس العدد على مدربي الزمالك السابقين يانيك فيريرا وجوزيه بيسيرو وكريستيان جروس.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك :

لعب: 9 مباريات

فاز: 6 مباريات

تعادل: مباراة واحدة

خسر: مباراتين

سجل: 15 هدفًا

استقبل: 7 أهداف

يانيك فيريرا مع الزمالك

أول 9 مباريات خلال 52 يومًا

لعب: 9 مباريات

فاز: 5 مباريات

تعادل: مباراتان

خسر: مباراتان 

سجل: 13 هدفًا 

استقبل: 6 أهداف

جوزيه بيسيرو مع الزمالك

أول 9 مباريات خلال 52 يومًا

لعب: 9 مباريات

فاز: 4 مباريات 

تعادل: 4 مباريات

خسر: مباراة واحدة

سجل: 15 هدفًا 

استقبل: 8 أهداف

كريستيان جروس مع الزمالك

أول 9 مباريات خلال 35 يومًا

لعب: 9 مباريات

فاز: 5 مباريات 

تعادل: 3 مباريات

خسر: مباراة واحدة

سجل: 16 هدفًا

استقبل: 8 أهداف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سند

حصيلة اليوم الثاني لـ سند مواطن تتجاوز 300 مليون جنيه في ساعاته الأولى

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة

القومي لذوي الإعاقة: تعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز الدمج والتمكين

لقاء اليوم

وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية | صور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

