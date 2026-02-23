قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل بسبب عدم الاقتناع بالحكم المصري.. تعليق مثير من الغندور علي طلب الأهلي حكام أجانب
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن العشري: تمكين المشروعات الصغيرة أولوية المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة
اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة
ولاء عبد الكريم

شارك أيمن العشري، عضو مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة وزير الصناعة، لمتابعة أداء المركز ومراجعة خطط العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المركز يُعد أحد الأذرع الفنية والاستراتيجية الأساسية لـ وزارة الصناعة في دعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.

وأوضح العشري أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مستهدفات دقيقة وقابلة للقياس، تستند إلى استراتيجيات واضحة ومدروسة، مع منح أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها تمثل قاعدة رئيسية في هيكل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تمكين هذه المشروعات بصورة منهجية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتوسع والتصدير.

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يضطلع بدور تنفيذي مباشر في دعم المصنعين، ولا يقتصر دوره على التخطيط أو التنسيق فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول فنية وتطويرية داخل المصانع، بما ينعكس على تحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات الصناعية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي للمركز يتمثل في بناء صناعة وطنية قوية ومبتكرة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال اقتصاد صناعي أكثر كفاءة وتنافسية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول بصورة شاملة الوضع الحالي للمركز، والهيكل الإداري والوظيفي القائم، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والمؤسسية، واستعراض الهيكل المقترح وآليات تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة بكفاءة ومرونة.

وأضاف أن المناقشات شملت الجداول الزمنية للتنفيذ، والمبادرات ذات الأولوية، وآليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة وشركاء التعاون من الجهات المعنية، بما يعزز قدرة المركز على إحداث تأثير حقيقي ومستدام في مسار تطوير الصناعة المصرية، وترجمة الخطط إلى نتائج قابلة للقياس تعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن أيمن العشري جهود وزارة الصناعة في تطوير أداء مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أن توجه الوزارة نحو إعادة الهيكلة وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج ملموسة، ويضع المركز على مسار أكثر وضوحًا وفاعلية لدعم المصانع والمشروعات الصناعية في مختلف القطاعات.

وزارة الصناعة القطاع الصناعي المشروعات الصغيرة الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إحدى الدروس بالمحافظات

واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

أحكام تختص بها المرأة فى رمضان

أحكام تختص بها المرأة فى رمضان .. الأزهر للفتوى يوضحها

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد