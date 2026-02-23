أيمن العشري: تمكين المشروعات الصغيرة أولوية المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

شارك أيمن العشري، عضو مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في اجتماع مجلس إدارة المركز الذي عُقد برئاسة وزير الصناعة، لمتابعة أداء المركز ومراجعة خطط العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المركز يُعد أحد الأذرع الفنية والاستراتيجية الأساسية لـ وزارة الصناعة في دعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.

وأوضح العشري أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مستهدفات دقيقة وقابلة للقياس، تستند إلى استراتيجيات واضحة ومدروسة، مع منح أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها تمثل قاعدة رئيسية في هيكل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تمكين هذه المشروعات بصورة منهجية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتوسع والتصدير.

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يضطلع بدور تنفيذي مباشر في دعم المصنعين، ولا يقتصر دوره على التخطيط أو التنسيق فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول فنية وتطويرية داخل المصانع، بما ينعكس على تحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات الصناعية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي للمركز يتمثل في بناء صناعة وطنية قوية ومبتكرة، قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة حياة المواطن من خلال اقتصاد صناعي أكثر كفاءة وتنافسية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول بصورة شاملة الوضع الحالي للمركز، والهيكل الإداري والوظيفي القائم، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية والمؤسسية، واستعراض الهيكل المقترح وآليات تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة بكفاءة ومرونة.

وأضاف أن المناقشات شملت الجداول الزمنية للتنفيذ، والمبادرات ذات الأولوية، وآليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة وشركاء التعاون من الجهات المعنية، بما يعزز قدرة المركز على إحداث تأثير حقيقي ومستدام في مسار تطوير الصناعة المصرية، وترجمة الخطط إلى نتائج قابلة للقياس تعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن أيمن العشري جهود وزارة الصناعة في تطوير أداء مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أن توجه الوزارة نحو إعادة الهيكلة وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج ملموسة، ويضع المركز على مسار أكثر وضوحًا وفاعلية لدعم المصانع والمشروعات الصناعية في مختلف القطاعات.