382 مليار جنيه مبيعات جديدة.. طلعت مصطفى تعزز موقعها كأكبر مطور عقاري في السوق المصرية

اعتمد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال اجتماعه في 22 فبراير 2026، موقف المبيعات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست استمرار الطلب القوي على مشروعات المجموعة وثقة العملاء في منتجاتها العقارية.

وأظهرت البيانات تحقيق مبيعات عقارية بلغت 382 مليار جنيه خلال عام 2025، في واحدة من أعلى قيم المبيعات في تاريخ القطاع العقاري المصري، وبلغ رصيد المبيعات غير المسلمة 441 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 293 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 50%.

كما اعتمد المجلس القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى اعتماد تقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى، إيرادات من النشاط العقاري بلغت 36.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 24.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 50%، كما واصل القطاع الفندقي أداءه المتميز، محققًا إيرادات إجمالية بلغت 14.89 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 11.50 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30%.

وفيما يتعلق بالأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، سجلت المجموعة، إيرادات بلغت 10.9 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 64%، وبذلك بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال عام 2025 نحو 62.49 مليار جنيه، مقابل 42.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة نموًا قدره 46%.

وسجل صافي الربح المجمع بعد خصم الضرائب نحو 18.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 43%، أما على مستوى الشركة المستقلة، بلغ صافي الربح نحو 839.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 802 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 5%.