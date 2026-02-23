قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

382 مليار جنيه مبيعات جديدة.. طلعت مصطفى تعزز موقعها كأكبر مطور عقاري في السوق المصرية

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

اعتمد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال اجتماعه في 22 فبراير 2026، موقف المبيعات المحققة خلال عام 2025، والتي عكست استمرار الطلب القوي على مشروعات المجموعة وثقة العملاء في منتجاتها العقارية.

وأظهرت البيانات تحقيق مبيعات عقارية بلغت 382 مليار جنيه خلال عام 2025، في واحدة من أعلى قيم المبيعات في تاريخ القطاع العقاري المصري، وبلغ رصيد المبيعات غير المسلمة 441 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 293 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 50%.

كما اعتمد المجلس القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى اعتماد تقرير لجنة المراجعة بشأن القوائم المالية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى، إيرادات من النشاط العقاري بلغت 36.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 24.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 50%، كما واصل القطاع الفندقي أداءه المتميز، محققًا إيرادات إجمالية بلغت 14.89 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 11.50 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30%.

وفيما يتعلق بالأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية، سجلت المجموعة، إيرادات بلغت 10.9 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 64%، وبذلك بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال عام 2025 نحو 62.49 مليار جنيه، مقابل 42.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة نموًا قدره 46%.

وسجل صافي الربح المجمع بعد خصم الضرائب نحو 18.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 43%، أما على مستوى الشركة المستقلة، بلغ صافي الربح نحو 839.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 802 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 5%.

مصر طلعت مصطفى ارباح

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

فتاوى

فتاوى| هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟.. ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟.. أحكام تختص بها المرأة فى رمضان

إحدى الدروس بالمحافظات

واعظات الأوقاف تواصلن تقديم دروس التراويح في عدد من المحافظات| صور

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

​مرصد الأزهر يحذر من تصاعد إرهاب "حركة الشباب" على الحدود الصومالية الكينية في رمضان

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

