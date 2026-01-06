حماة الوطن يقدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

يتقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما يتوجه الحزب وجميع القيادات والكوادر بخالص التهنئة لأقباط مصر بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

ويؤكد الحزب، أن الله اختص مصر لتكون أرضا للمحبة والسلام، وملاذا لرسل الله، وتشرفت برحلة العائلة المقدسة لسيدنا عيسى عليه السلام وأمه مريم الطاهرة.

وبهذه المناسبة، يؤكد حماة الوطن، أن مصر ستظل صامدة قوية بتماسك أبناء شعبها ووحدتهم.