البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

ويأتي ذلك ، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، والآباء الكهنة، وجموع من الشعب، وسط أجواء روحية تعبر عن فرحة الميلاد ومعانيه السامية.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:

"بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات أعاده الله تعالى عليكم بالخير والبركات.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، فالوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.

أدعو الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط وأن يرعى شعبها ويوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير.