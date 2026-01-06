قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير قطاع الأعمال العام يهني قداسة البابا تواضروس الثاني
وزير قطاع الأعمال العام يهني قداسة البابا تواضروس الثاني
علياء فوزى

بعث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير، في برقيته، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لقداسة البابا ولجميع الأقباط في مصر ومختلف أنحاء العالم بهذه المناسبة، مؤكدا اعتزازه بروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن الواحد، والتي تُجسد قوة النسيج الوطني المصري عبر تاريخه.

داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والسلام، وأن يحفظ وطننا الحبيب ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وزير قطاع الأعمال العام البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية عيد الميلاد المجيد الأقباط

