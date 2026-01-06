قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟

اجازة 7 يناير 2026
اجازة 7 يناير 2026
رشا عوني

يستعد من اليوم الإخوة المسيحين لـ احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يترقب الجميع إجازة 7 يناير2026 المقررة غداً الأربعاء لكافة قطاعات الدولة للحكومي والخاص والجامعات والمدارس، بقرار رسمي من مجلس الوزراء و وزير العمل . 

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟

وارتفعت عمليات البحث عن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص ، خاصة وأن الإجازة تأتي يوم الأربعاء ولم يتم ترحيلها إلى الخميس كما يحدث في الإجازات الرسمية .

لكن وفقاً لقرارات الحكومة، فإن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو غدا الأربعاء إجازة 7 يناير2026. 

الأربعاء.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد | اوان مصر
وزير العمل

وزير العمل يعلن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

حالة تمنع حصول القطاع الخاص على إجازة رسمية

وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات —كل في حدود اختصاصه— بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يوم واحد.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لموظفي العام والخاص 2025
اجازة 7 يناير 2026

قرار رسمي من رئيس الوزراء بإجازة عيد الميلاد

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص 2025.. صرف ضعف الأجر للعامل في هذه الحالة
رئيس الوزراء 


هل الأربع والخميس إجازة عيد الميلاد؟ 

وكان يتوقع الكثير مد إجازة عيد الميلاد المجيد يرمي الأربعاء والخميس باعتبارهما نهاية الأسبوع ، لكن الحكومة لم تعلن عن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل و تم الإعلان فقط عن إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط.  

طلب رسمي بتوحيد إجازات المسيحين

قام الدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس النواب المصري، بتمثيل الطائفة الإنجيلية في لقاء مع وزير العمل محمد جبران، حيث عرض موقف الطائفة بشأن تنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين في خلال أعيادهم الدينية، بما يحقق توحيد إجازات الأعياد لجميع المواطنين المسيحيين، وذلك في إطار التواصل المؤسسي والحوار البنّاء.

وأكد الدكتور فريدي البياضي، على أهمية مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات للطلاب في المدارس والجامعات مع إجازات الأعياد، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ووجّه وزير العمل بدراسة الطرح المقدم بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قدّم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى جميع المسيحيين المصريين، معربًا عن تقديره للطائفة الإنجيلية ولرئيسها الدكتور القس أندريه زكي.

اجازة عيد الميلاد اجازة 7 يناير الاجازات الرسمية 2026 اجازة عيد الميلاد 2026 اجازات شهر يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد