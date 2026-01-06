7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟

يستعد من اليوم الإخوة المسيحين لـ احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث يترقب الجميع إجازة 7 يناير2026 المقررة غداً الأربعاء لكافة قطاعات الدولة للحكومي والخاص والجامعات والمدارس، بقرار رسمي من مجلس الوزراء و وزير العمل .

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟

وارتفعت عمليات البحث عن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص ، خاصة وأن الإجازة تأتي يوم الأربعاء ولم يتم ترحيلها إلى الخميس كما يحدث في الإجازات الرسمية .

لكن وفقاً لقرارات الحكومة، فإن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو غدا الأربعاء إجازة 7 يناير2026.

وزير العمل

وزير العمل يعلن إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

حالة تمنع حصول القطاع الخاص على إجازة رسمية

وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات —كل في حدود اختصاصه— بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

اجازة 7 يناير 2026

قرار رسمي من رئيس الوزراء بإجازة عيد الميلاد

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

رئيس الوزراء



هل الأربع والخميس إجازة عيد الميلاد؟

وكان يتوقع الكثير مد إجازة عيد الميلاد المجيد يرمي الأربعاء والخميس باعتبارهما نهاية الأسبوع ، لكن الحكومة لم تعلن عن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل و تم الإعلان فقط عن إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط.

طلب رسمي بتوحيد إجازات المسيحين

قام الدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس النواب المصري، بتمثيل الطائفة الإنجيلية في لقاء مع وزير العمل محمد جبران، حيث عرض موقف الطائفة بشأن تنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين في خلال أعيادهم الدينية، بما يحقق توحيد إجازات الأعياد لجميع المواطنين المسيحيين، وذلك في إطار التواصل المؤسسي والحوار البنّاء.

وأكد الدكتور فريدي البياضي، على أهمية مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات للطلاب في المدارس والجامعات مع إجازات الأعياد، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ووجّه وزير العمل بدراسة الطرح المقدم بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قدّم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى جميع المسيحيين المصريين، معربًا عن تقديره للطائفة الإنجيلية ولرئيسها الدكتور القس أندريه زكي.