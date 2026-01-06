قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
مدبولي: التوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات ضمن استراتيجية شاملة لتوطين مختلف الصناعات
أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تطرح خطة توحيد إجازات الأعياد أمام وزير العمل

وزير العمل
وزير العمل
ميرنا رزق

بناءً على تكليف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قام الدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس النواب المصري، بتمثيل الطائفة الإنجيلية في لقاء مع وزير العمل محمد جبران، حيث عرض موقف الطائفة بشأن تنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين في خلال أعيادهم الدينية، بما يحقق توحيد إجازات الأعياد لجميع المواطنين المسيحيين، وذلك في إطار التواصل المؤسسي والحوار البنّاء.

وأكد الدكتور فريدي البياضي، على أهمية مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات للطلاب في المدارس والجامعات مع إجازات الأعياد، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي خلال اللقاء، رحّب الوزير بالدكتور فريدي البياضي، وجرى تناول موقف الطائفة الإنجيلية بشأن تنظيم الإجازات في ضوء القوانين والضوابط المنظمة، وبما يراعي المصلحة العامة ويعزز مبدأ المواطنة المتساوية.

ووجّه وزير العمل بدراسة الطرح المقدم بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قدّم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى جميع المسيحيين المصريين، معربًا عن تقديره للطائفة الإنجيلية ولرئيسها الدكتور القس أندريه زكي.

وتثمّن رئاسة الطائفة الإنجيلية هذا اللقاء، مؤكدة استمرارها في نهج الحوار والتعاون البنّاء بما يخدم الصالح العام، ويعزز وحدة النسيج الوطني المصري.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية المجلس الإنجيلي محمد جبران وزير العمل

