الطائفة الإنجيلية تطرح خطة توحيد إجازات الأعياد أمام وزير العمل

بناءً على تكليف الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قام الدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس النواب المصري، بتمثيل الطائفة الإنجيلية في لقاء مع وزير العمل محمد جبران، حيث عرض موقف الطائفة بشأن تنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين في خلال أعيادهم الدينية، بما يحقق توحيد إجازات الأعياد لجميع المواطنين المسيحيين، وذلك في إطار التواصل المؤسسي والحوار البنّاء.

وأكد الدكتور فريدي البياضي، على أهمية مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات للطلاب في المدارس والجامعات مع إجازات الأعياد، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي خلال اللقاء، رحّب الوزير بالدكتور فريدي البياضي، وجرى تناول موقف الطائفة الإنجيلية بشأن تنظيم الإجازات في ضوء القوانين والضوابط المنظمة، وبما يراعي المصلحة العامة ويعزز مبدأ المواطنة المتساوية.

ووجّه وزير العمل بدراسة الطرح المقدم بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قدّم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى جميع المسيحيين المصريين، معربًا عن تقديره للطائفة الإنجيلية ولرئيسها الدكتور القس أندريه زكي.

وتثمّن رئاسة الطائفة الإنجيلية هذا اللقاء، مؤكدة استمرارها في نهج الحوار والتعاون البنّاء بما يخدم الصالح العام، ويعزز وحدة النسيج الوطني المصري.