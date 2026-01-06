قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيسة الإنجيلية تقدم مقترحٍا بشأن إجازات الأعياد الدينية للمسيحيين

جبران خلال استقباله ممثل الكنيسة الانجلية
جبران خلال استقباله ممثل الكنيسة الانجلية

استقبل وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة،د. فريدي البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية، وذلك في إطار تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مؤسسات المجتمع، ودعم قيم الشراكة الوطنية..في بداية اللقاء تقدّم ممثل الكنيسة الإنجيلية بمقترحٍ يتعلق بالإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين في أعيادهم الدينية، حيث جرى مناقشته في إطارٍ من الودّ والحوار والتشاور ، بما يستهدف تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين...ووجّه  الوزير بدراسة المقترح على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة..

وخلال اللقاء، تم تبادل الرؤى حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحقوق العاملين، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم بيئة عمل قائمة على المساواة واحترام التنوع، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويخدم الصالح العام...وأكد معالي الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع جميع الشركاء الوطنيين، والاستماع إلى مختلف المقترحات التي من شأنها دعم منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء دولة المواطنة وسيادة القانون...من جانبه، أعرب السيد فريد البياضي عن تقديره لدور وزارة العمل وجهودها في دعم حقوق العمال، مشيدًا بروح التعاون والحوار البناء التي تسود تعامل الوزارة مع مختلف مؤسسات المجتمع، بما يعكس وحدة النسيج الوطني ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

