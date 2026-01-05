قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

ساعات قليلة وتبدأ احتفالات عيد الميلاد المجيد الذي ينتظره المسيحيون كل عام في 7 يناير، وكذلك يترقب الجميع اجازة 7 يناير التي تعتبر إجازة رسمية لكل قطاعات الدولة الحكومي والخاص و كذلك في المدارس و الجامعات.

و ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 وهل الخميس المقبل إجازة؟ باعتبار أن كافة الإجازات يتم ترحيلها ، أم سنحصل على إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط؟.

اجازة 7 يناير

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الميلاد2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

هل الأربع والخميس إجازة عيد الميلاد؟

وكان يتوقع الكثير مد إجازة عيد الميلاد المجيد يرمي الأربعاء والخميس باعتبارهما نهاية الأسبوع ، لكن الحكومة لم تعلن عن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل و تم الإعلان فقط عن إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط.



هل يتم ترحيل إجازة عيد الميلاد ليوم الخميس؟

وجاء ذلك من أكثر الأسئلة بحثاً على جوجل ، حيث يتوقع الكثير ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، ويأمل عدد كبير من الموظفين أن يتم ترحيل الإجازة يوم الخميس المقبل، حتى يحصلوا على ثلاثة أيام متصلة مع العطلات الأسبوعية الجمعة و السبت ، لكن لم يعلن رئيس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد الميلاد ليوم الخميس ، وستظل كما هي يوم الأربعاء 7 يناير إجازة رسمية.

إجازات شهر يناير 2026

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي: