قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رشا عوني

ساعات قليلة وتبدأ احتفالات عيد الميلاد المجيد الذي ينتظره المسيحيون كل عام في 7 يناير، وكذلك يترقب الجميع اجازة 7 يناير التي تعتبر إجازة رسمية لكل قطاعات الدولة الحكومي والخاص و كذلك في المدارس و الجامعات. 

و ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 وهل الخميس المقبل إجازة؟ باعتبار أن كافة الإجازات يتم ترحيلها ، أم سنحصل على إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط؟. 

اجازة 7 يناير 

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الميلاد2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٧ يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبهذه المناسبة توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

رئيس الوزراء 

هل الأربع والخميس إجازة عيد الميلاد؟ 

وكان يتوقع الكثير مد إجازة عيد الميلاد المجيد يرمي الأربعاء والخميس باعتبارهما نهاية الأسبوع ، لكن الحكومة لم تعلن عن إجازة رسمية يوم الخميس المقبل و تم الإعلان فقط عن إجازة عيد الميلاد يوم الأربعاء 7 يناير فقط. 
 

هل يتم ترحيل إجازة عيد الميلاد ليوم الخميس؟ 

وجاء ذلك من أكثر الأسئلة بحثاً على جوجل ، حيث  يتوقع الكثير ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع، ويأمل عدد كبير من الموظفين أن يتم ترحيل الإجازة يوم الخميس المقبل، حتى يحصلوا على ثلاثة أيام متصلة مع العطلات الأسبوعية الجمعة و السبت ، لكن لم يعلن رئيس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد الميلاد ليوم الخميس ، وستظل كما هي يوم الأربعاء 7 يناير إجازة رسمية. 

اجازة 7 يناير 

إجازات شهر يناير 2026 

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

  • الجمعة 2 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 3 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • الجمعة 9 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 16 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • السبت 17 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • الأحد 25 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير - يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 29 يناير
  • الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية
  • السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية . 
اجازة رسمية اجازة عيد الميلاد اجازة 7 يناير الخميس اجازة الاجازات الرسمية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

تمكين المرأة العاملة

العمل تطلق قافلة حماية وتمكين المرأة العاملة والطفل العامل بالإسماعيلية

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا بولا شفيق يزور الكنائس الشقيقة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد | صور

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد