الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

​أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير".

وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة —بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم— مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.​..وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات —كل في حدود اختصاصه— بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ .

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص التهنئة القلبية إلى جميع المواطنين المسيحيين، شركاء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم ولمصرنا الغالية دوام الخير والسلام.

ويؤكد الوزير أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد أسمى معاني المحبة والتآخي، وتُجدد قيم الوحدة الوطنية الراسخة في وجدان المصريين، حيث يثبت أبناء هذا الوطن، عبر تاريخه الممتد، أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك نسيجها الوطني، وتلاحم شعبها بمختلف أطيافه.

وأضاف أن عمال مصر، مسلمين ومسيحيين، سيظلون معًا في خندق واحد، يبنون، ويُنتجون، ويواجهون التحديات بإرادة صلبة وعملٍ مخلص، إيمانًا بأن العمل الجاد هو الطريق نحو مستقبل أفضل يليق بأحلام المصريين جميعًا.

واختتم وزير العمل تهنئته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالأمن والاستقرار والتقدم، وأن تبقى راية الوطن مرفوعة بسواعد أبنائه المخلصين...