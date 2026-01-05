موعد إجازة عيد الميلاد المجيد.. تعرف عليه

يبحث كثير من المصريين على محركات البحث، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد، وفى إطار ذلك أوضحت رئاسة مجلس الوزراء الموعد المحدد للإجازة.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أوضح رئيس مجلس الوزراء،أن ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ووجه رئيس الوزراء، بهذه المناسبة بخالص التهنئة، لجميع المواطنين المسيحيين، خارج مصر وداخلها، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على جموع المصريين بكل الخير، وعلى مصرنا بالأمن والاستقرار والتقدم.

