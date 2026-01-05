قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إجازات شهر يناير 2026 في مصر للموظفين؟

الإجازات
الإجازات
إسراء عبدالمطلب

مع بداية العام الجديد 2026، ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ على محرك «جوجل» من جانب عدد كبير من المواطنين، خاصة الموظفين وطلاب المدارس والجامعات، حول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026. ويأتي هذا الاهتمام في ظل سعي الكثيرين إلى التخطيط المسبق للراحة، أو تنظيم السفر والأنشطة العائلية، أو حتى ترتيب جداول العمل والدراسة مع انطلاق عام جديد يحمل آمالًا وتطلعات مختلفة.

ويُعد شهر يناير من الأشهر التي تحظى باهتمام خاص، كونه يشهد انطلاق العام الميلادي، إلى جانب احتوائه على مناسبات وطنية ودينية مهمة، فضلًا عن العطلات الأسبوعية المعتادة.

مواعيد الإجازات في شهر يناير 2026

يشمل شهر يناير 2026 عددًا من الإجازات الرسمية المعتمدة في الدولة، سواء كانت دينية أو وطنية، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت. وتأتي الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر على النحو التالي:

  • الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي إجازة مدفوعة الأجر تُمنح للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك للمدارس والجامعات.
  • الأحد 25 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي إحدى أبرز المناسبات الوطنية في مصر.

وتُضاف إلى هذه الإجازات العطلات الأسبوعية، ما يمنح العديد من المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس مع بداية العام.

اهتمام متزايد بالإجازات الرسمية

يتزامن هذا الاهتمام مع تزايد التساؤلات حول الإجازات الرسمية لبقية شهور العام، خاصة بعد تداول أخبار وتقارير تتعلق بإجازات الموظفين وطلاب المدارس، ومواعيد المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى فترات العطلات المطولة التي قد تشهدها بعض الشهور الأخرى.

الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

وفيما يلي القائمة الكاملة للإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، دون احتساب العطلات الأسبوعية:

  • 7 يناير: عيد الميلاد المجيد
  • 25 يناير: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير
  • 20 – 22 مارس: عيد الفطر المبارك
  • 13 أبريل: عيد شم النسيم
  • 25 أبريل: عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو: عيد العمال
  • 26 مايو: وقفة عرفات
  • 27 – 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
  • 17 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
  • 23 يوليو: عيد ثورة يوليو
  • 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)

وتُعد هذه الإجازات جزءًا أساسيًا من التقويم الرسمي للدولة، حيث تمنح المواطنين فرصًا للراحة، وتعزز من التوازن بين العمل والحياة الشخصية، إلى جانب إحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تمثل أهمية كبيرة في وجدان المجتمع المصري.

