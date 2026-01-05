قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
أخبار البلد

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للقطاعين العام والخاص
موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للقطاعين العام والخاص
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 للقطاعين العام والخاص .. أعلن وزير العمل محمد جبران، يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، اعتماد يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تنظيم مواعيد العطلات الرسمية وضمان حقوق العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يعكس التزام الحكومة بتطبيق أحكام القانون وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال.

قرار رسمي ينظم إجازة عيد الميلاد المجيد

يأتي هذا القرار ليشمل العاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، تنفيذًا لحكم المادة 129 من القانون ذاته، والتي تنظم الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وتحدد المناسبات التي يحصل فيها العامل على إجازة مع الحفاظ الكامل على حقوقه المالية.

واقرأ أيضًا:

قداس عيد الميلاد المجيد

الأساس القانوني لإجازة 7 يناير

استند إعلان وزير العمل إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نصت المادة الأولى في البند رقم 5 على أن عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وهو ما يرسخ مبدأ الوضوح التشريعي ويمنح أصحاب الأعمال والعاملين مرجعية قانونية محددة.

تنظيم العمل في يوم الإجازة

أكدت وزارة العمل في كتابها الدوري الصادر اليوم أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التأكيد الصريح على حقوق العامل في هذه الحالة، حيث يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بالملف الخاص به، بما يضمن توثيق الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

احتفالية مبهجة

توجيهات للجهات التنفيذية بالمحافظات

وفي هذا السياق، وجهت وزارة العمل الإدارات المركزية ومديريات العمل بجميع المحافظات، كل في حدود اختصاصه، إلى ضرورة نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على وضع أحكامه موضع التنفيذ الفعلي، بما يضمن التزام المنشآت المختلفة بتطبيق القرار وعدم الإخلال بحقوق العاملين.

رسالة تهنئة للمواطنين المسيحيين

وبمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة القلبية إلى جميع المواطنين المسيحيين شركاء الوطن، متمنيًا لهم ولمصر دوام الخير والسلام، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل قيمة إنسانية ووطنية راسخة في المجتمع المصري، وتعكس عمق الروابط بين أبناء الشعب الواحد.

تأكيد معاني الوحدة الوطنية

وأشار الوزير إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يُجسد أسمى معاني المحبة والتآخي، ويُجدد قيم الوحدة الوطنية المتأصلة في وجدان المصريين، حيث أثبت أبناء هذا الوطن عبر تاريخه الممتد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك نسيجها الوطني وتلاحم شعبها بمختلف أطيافه.

العمال في خندق واحد لبناء المستقبل

وأضاف معاليه أن عمال مصر، مسلمين ومسيحيين، سيظلون معًا في خندق واحد، يبنون ويُنتجون ويواجهون التحديات بإرادة صلبة وعمل مخلص، إيمانًا بأن العمل الجاد هو الطريق نحو مستقبل أفضل يليق بأحلام المصريين جميعًا، ويعزز مسيرة التنمية والاستقرار.

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

واختتم وزير العمل تهنئته بالدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالأمن والاستقرار والتقدم، وأن تبقى راية الوطن مرفوعة بسواعد أبنائه المخلصين، في ظل وحدة وطنية قوية تواصل مسيرة البناء والعمل.

موعد إجازة عيد الميلاد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026 إجازة 7 يناير 2026 إجازات رسمية مدفوعة الأجر 2026 قرار وزير العمل إجازة عيد الميلاد إجازة عيد الميلاد المجيد للقطاع الخاص حقوق العامل في الإجازات الرسمية قانون العمل

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

